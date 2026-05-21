Hanoi redefine su estrategia de promoción turística hacia un modelo profesional y sostenible

Hanoi (VNA) - Hanoi avanza en la transformación de su estrategia de promoción turística hacia un enfoque más sustantivo, profesional y sostenible, en lugar de priorizar el crecimiento masivo a corto plazo.



De la promoción generalista a la respuesta a la demanda del mercado



Durante mayo de 2026, Hanoi recibió dos delegaciones de famtrip procedentes de Australia y Japón, que realizaron inspecciones de productos turísticos en la capital y en diversas provincias del norte. A diferencia de los formatos tradicionales de promoción -centrados en ferias o difusión de imagen-, en esta ocasión los operadores turísticos internacionales fueron invitados a experimentar directamente los servicios, recorrer itinerarios y establecer vínculos comerciales en destino. Este cambio refleja una transición clara desde la promoción generalista hacia una estrategia más orientada al mercado.



La capital ya no prioriza únicamente el aumento del número de visitantes, sino que pone el foco en la calidad del flujo turístico, la capacidad de gasto, la duración de la estancia y el nivel de consumo de servicios. Este enfoque responde al espíritu de la Resolución 82/NQ-CP del Gobierno, que exige un desarrollo turístico rápido, pero sostenible, con mejoras en la calidad y la competitividad.



Las delegaciones procedían de mercados de alto poder adquisitivo y con exigentes estándares de calidad. El grupo australiano, integrado por importantes operadores emisores, recorrió la ruta Hanoi – Ninh Binh – Quang Ninh – Yen Tu. Por su parte, la delegación japonesa, formada por más de 20 representantes de empresas turísticas de Tokio, Osaka, Kansai, Hyogo y Fukuoka, realizó el itinerario Hanoi – Ninh Binh – Ha Long.



Durante las inspecciones, los operadores australianos mostraron especial interés por el casco antiguo de Hanoi, la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Museo de Hanoi, la gastronomía local y experiencias de alta gama como la alta cocina, el turismo de bienestar en Yen Tu, el paisaje de Tam Coc en temporada de cosecha y los cruceros de lujo en Ha Long. La delegación japonesa se centró en productos de mayor profundidad cultural, como los recorridos urbanos, los paseos en ciclo o la ruta “Tranvía número 6 – Museo de la calle de Hanoi”, además de actividades de conexión empresarial.



Este programa confirma la consolidación de Hanoi como un nodo dentro de una estructura turística regional integrada. La capital actúa como punto de conexión que articula itinerarios hacia provincias cercanas, con el objetivo de prolongar la estancia y aumentar el gasto de los turistas internacionales. Esta estrategia cobra especial relevancia en un contexto de creciente competencia turística en la región.



El programa artístico “Jardín de Luz” ofrece una experiencia inmersiva en el Templo de la Literatura, uno de los principales espacios culturales de Hanoi. (Foto: VNA)



Hacia un turismo de mayor valor añadido y experiencias más profundas



La estructura de los productos turísticos está evolucionando de forma clara. Más allá del patrimonio y los paisajes, las localidades están apostando por experiencias personalizadas, turismo sostenible, bienestar, gastronomía de alto nivel y contenidos culturales más profundos. Esta tendencia coincide con la evolución del mercado internacional, donde los turistas postpandemia destinan más recursos a experiencias que a paquetes masivos.



Los visitantes de Japón, Australia y Europa muestran una creciente demanda de calidad de servicio, autenticidad, sostenibilidad y experiencias inmersivas. En paralelo, el mercado chino -uno de los principales emisores hacia Vietnam- también avanza hacia un turismo de mayor calidad, centrado en cultura, gastronomía y servicios personalizados.



En el primer trimestre de 2026, los turistas chinos lideraron las llegadas internacionales a Vietnam con más de 1,4 millones de visitantes, lo que representa más del 20% del total. En 2025, este mercado aportó alrededor de 5,3 millones de llegadas, cerca del 25% del total. Además, se trata de un segmento con alto potencial de gasto en gastronomía, compras y experiencias premium.



En este contexto, Vietnam y China han puesto en marcha el programa “Año de Cooperación Turística Vietnam–China 2026–2027”, que abre importantes oportunidades para ambos países, especialmente en el noreste asiático, donde la recuperación del turismo avanza con rapidez.



Hanoi y otras provincias del norte están impulsando productos turísticos interregionales vinculados al patrimonio, el bienestar (wellness), el golf y el turismo nocturno, con el objetivo de atraer a visitantes de alto valor. La región cuenta con ventajas en conectividad gracias a su red de pasos fronterizos, carreteras, ferrocarriles y vuelos internacionales, lo que facilita la creación de circuitos multidestino.



Los expertos coinciden en que el turismo actual exige itinerarios con alto valor añadido. Para retener a los visitantes de calidad, no basta con recursos naturales: es necesario desarrollar un ecosistema de servicios completo, que incluya transporte eficiente, oferta nocturna, centros comerciales, espacios culturales y servicios profesionales.



En esta línea, Hanoi está impulsando el desarrollo de la economía nocturna y la ampliación de espacios de experiencia más allá de las 24 horas. El Comité Popular de la ciudad ha aprobado el plan de “Desarrollo de la economía nocturna 2026–2030, con visión hasta 2045”, que prevé la creación de entre 6 y 8 zonas clave y entre 15 y 20 espacios o calles de actividad nocturna integrados en el sistema de transporte público.



El modelo de economía nocturna se gestionará bajo un enfoque de ciudad inteligente, con entre el 80% y el 90% de las transacciones sin efectivo y cobertura de sistemas de seguridad y digitalización en las principales zonas. Áreas como el lago Oeste, el casco antiguo o el eje del río Rojo se transformarán en espacios para festivales, espectáculos artísticos, cruceros nocturnos y experiencias culturales y gastronómicas.



El impulso de la promoción turística también refleja el creciente papel del sector privado en el desarrollo de productos y destinos mediante esquemas de cooperación público-privada. Sin embargo, para lograr un cambio estructural, el sector aún debe avanzar en la flexibilización de visados, la transformación digital, la integración de datos turísticos y la mejora de la conectividad entre los distintos modos de transporte.



Con una mayor coordinación regional, una mejor selección de mercados y una elevación de la calidad de los servicios, el turismo de Vietnam -incluido el de Hanoi- tiene la oportunidad de pasar de un crecimiento cuantitativo a un desarrollo cualitativo, más moderno, sostenible y competitivo en la nueva etapa./.