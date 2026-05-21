Vietnam introduce declaración sanitaria para determinados viajeros a partir de julio próximo



Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam ha promulgado el Decreto N.º 165/2026/ND-CP, que detalla y regula la aplicación de varias disposiciones de la Ley de Prevención de Enfermedades.



El texto establece, en particular, las normas de control sanitario aplicables a las personas que entren, salgan o transiten por el país.



Según el decreto, los viajeros afectados deberán realizar una declaración sanitaria conforme a la normativa vigente. Esta declaración podrá efectuarse de forma electrónica o en papel.



La declaración sanitaria deberá presentarse dentro de los siete días previos a la entrada, salida o tránsito por un puesto fronterizo vietnamita.



Los agentes de control sanitario serán responsables de supervisar el estado de salud y la temperatura corporal de los viajeros con el fin de detectar posibles casos sospechosos de enfermedades transmisibles. En caso de sospecha, las autoridades sanitarias podrán realizar un control más exhaustivo, que incluirá entrevistas y la recopilación de información epidemiológica. El tiempo máximo previsto para este control es de dos horas por persona.



El decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2026./.

VNA