Medio ambiente

Ciudad Ho Chi Minh impulsa transición verde y sostenible

Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una fase de transformación de desarrollo que exige no solo un crecimiento rápido, sino también calidad ambiental y sostenibilidad, y en ese contexto, la transición verde es uno de los aspectos clave para consolidar aún más su posición como principal centro económico de Vietnam.

Ciudad Ho Chi Minh ha establecido una hoja de ruta específica para poner en funcionamiento un sistema de transporte público respetuoso con el medio ambiente para el año 2030 (Foto: nhandan.vn).
Ciudad Ho Chi Minh ha establecido una hoja de ruta específica para poner en funcionamiento un sistema de transporte público respetuoso con el medio ambiente para el año 2030 (Foto: nhandan.vn).

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una fase de transformación de desarrollo que exige no solo un crecimiento rápido, sino también calidad ambiental y sostenibilidad, y en ese contexto, la transición verde es uno de los aspectos clave para consolidar aún más su posición como principal centro económico de Vietnam.

Sin embargo, para desarrollarse como lo esperado, resulta necesario eliminar muchos obstáculos en los mecanismos, la financiación y la infraestructura, de modo que la transformación verde se convierta realmente en un nuevo motor de crecimiento para esta megaciudad de más de 14 millones de habitantes.

Requisitos derivados de necesidades prácticas

En el contexto de un cambio climático cada vez más severo, la presión para un desarrollo verde se hace más evidente en Ciudad Ho Chi Minh, el mayor centro económico del país, que aporta aproximadamente un tercio del presupuesto nacional.

En el pasado, la transformación verde se consideraba principalmente una responsabilidad ambiental, pero actualmente se ha convertido en un requisito competitivo para las empresas de muchos sectores, especialmente en la cadena de suministro global.

El subdirector general del grupo Saigon co.op Nguyen Ngoc Thang informó que a pesar de los altos costes de inversión a los criterios ecológicos y ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), la entidad mantiene su compromiso de apoyar a las empresas ecológicas para que ofrezcan productos de calidad a los consumidores.

En el ámbito de la agricultura de alta tecnología, la transformación ecológica es un proceso que requiere una perseverancia inmensa. Según Lam Thuy Ai, directora general de MEBI FARM, la compañía dedicó 10 años a construir un modelo de ganadería ecológica, limpia y circular, ubicado lejos de las zonas residenciales.

Sin embargo, la transición ecológica sigue siendo un gran desafío para muchos sectores. Tras su fusión, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con más de 14 millones de habitantes, aproximadamente 11,4 millones de motocicletas y 1,3 millones de automóviles. Este enorme número de vehículos ejerce una presión considerable sobre la infraestructura y la calidad del aire, emitiendo alrededor de 13 millones de toneladas de CO2 al medio ambiente anualmente.

De igual modo, en el sector energético, la urbe cuenta actualmente con 22.355 sistemas solares en tejados, con una capacidad total de aproximadamente 1.832 MWp. A pesar del enorme potencial de desarrollo, según Nguyen Kim Ngoc, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, los mayores obstáculos son la financiación y el marco legal.

Según los expertos, en la coyuntura de que los presupuestos estatales son limitados y los procedimientos complejos, existen numerosos fondos extrapresupuestarios dispuestos a respaldar inversiones verdes con tasas de interés bajas o nulas. El reto consiste en contar con mecanismos más flexibles para movilizar y utilizar eficazmente estos recursos.

Maximizar el potencial para una transición verde eficaz

Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, comentó que la resolución de la Asamblea del Comité del Partido municipal para el período 2025-2030 identificó tres pilares estratégicos: la transición verde, la transformación digital y la innovación.

En consecuencia, la metrópolis está implementando el Proyecto de Transformación Verde para el período 2025-2030, que consta de 10 pilares y 76 objetivos específicos, con un capital movilizado de aproximadamente 34,1 mil millones de dólares, informó.

Para materializar este objetivo, la localidad está impulsando una serie de iniciativas importantes, como el desarrollo de energías renovables, el uso eficiente de la energía y el desarrollo de hidrógeno verde, encaminándose hacia la meta de cero emisiones netas para 2050.

En el sector del transporte, el propósito para 2030 es que el 100% de los vehículos de transporte público utilicen energía limpia. Ciudad Ho Chi Minh también ha concretado esto a través de diversos programas de acción, incluido el Plan de Acción para el Control de la Contaminación y la Gestión de la Calidad del Aire en el período 2026-2030, con visión hacia 2045.

De acuerdo con los especialistas, la urbe necesita ultimar pronto su marco político de crecimiento verde en aras de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

La transición verde en Ciudad Ho Chi Minh ya no es solo un eslogan, sino que ha entrado en la fase de acción. Si se aprovecha bien esta oportunidad, no solo ayudará a la urbe a resolver sus problemas ambientales, sino que también abrirá un nuevo ciclo de crecimiento basado en la innovación, las tecnologías limpias y la calidad de vida de sus habitantes./.

VNA
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