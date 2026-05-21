Liberan a 13 animales silvestres de regreso a la naturaleza en provincia vietnamita

Quang Tri, Vietnam (VNA) – Las autoridades del Parque Nacional Phong Nha–Ke Bang, en la provincia vietnamita de Quang Tri, liberaron hoy a 13 animales silvestres rescatados para devolverlos a su hábitat natural, tras un período de rescate, rehabilitación y recuperación de sus comportamientos naturales.



Según la junta de administración del parque, la liberación fue realizada por el Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Fauna Silvestre en coordinación con organismos competentes y bajo la supervisión de la División de Protección Forestal de Phong Nha.



Los animales incluían dos civetas de palma enmascaradas, cuatro macacos de cola corta y siete macacos rhesus. Todas estas especies pertenecen al Grupo IIB conforme a la Circular No. 85/2025/TT-BNNMT emitida por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre la gestión de especies amenazadas, preciosas y raras, así como la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).



Representantes del centro de rescate informaron que los animales fueron recibidos de diversas fuentes durante los últimos meses. Tras ser rescatados, fueron sometidos a monitoreo sanitario, rehabilitación y recuperación de sus instintos de supervivencia antes de ser considerados aptos para su liberación.



Antes de ser devueltos a la naturaleza, todos los ejemplares fueron sometidos a controles médicos y evaluaciones para garantizar su capacidad de adaptación al entorno silvestre. El lugar de liberación también fue cuidadosamente seleccionado de acuerdo con las características ecológicas de cada especie, asegurando fuentes adecuadas de alimento, refugio y mínima perturbación humana.



Según el centro, la liberación no solo permite que los animales rescatados regresen a su entorno natural, sino que también contribuye a restaurar las poblaciones silvestres, mantener el equilibrio del ecosistema y aumentar la conciencia pública sobre la conservación de la biodiversidad.



La actividad también refleja los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir la caza ilegal, el cautiverio y el tráfico de especies silvestres en peligro./.





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