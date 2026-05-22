Iniciativas impulsan esfuerzo de Vietnam por proteger la biodiversidad para futuro sostenible

Hanoi (VNA) – Mientras el Día Internacional de la Diversidad Biológica 2026 destaca el tema “acción local para un impacto global”, Vietnam está intensificando sus esfuerzos para salvaguardar su “hogar verde”, subrayando el papel decisivo de las autoridades locales, las comunidades y la sociedad en su conjunto en el avance del desarrollo sostenible.



Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el país ha logrado avances notables en los últimos años en la conservación de la naturaleza, la restauración de ecosistemas y la promoción del desarrollo en armonía con el medio ambiente. Sin embargo, la biodiversidad sigue enfrentando presiones crecientes debido a la degradación ambiental, el cambio climático y la explotación ilegal de la vida silvestre.



Celebrado cada 22 de mayo, el evento mundial tiene como objetivo concienciar sobre el papel crítico de la biodiversidad en el desarrollo sostenible. El tema de este año llama a fortalecer las iniciativas comunitarias y un enfoque de “toda la sociedad” para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, bajo la Convención de la ONU sobre la Diversidad Biológica, así como la estrategia nacional de biodiversidad de Vietnam.



Los bosques son preservados y protegidos por individuos y comunidades. Foto: VNA

Vietnam ha establecido una red de 180 reservas naturales terrestres y marinas que cubren más de 2,67 millones de hectáreas. Estos sitios se están reforzando para mejorar la conectividad ecológica, restaurar hábitats y conservar especies en peligro. La cobertura forestal se mantiene estable en más del 42%, contribuyendo a la protección del agua, la adaptación climática y la absorción de carbono.



Los ecosistemas clave —incluidos manglares, humedales, arrecifes de coral, praderas marinas y zonas costeras— se están restaurando gradualmente mediante programas de rehabilitación ecológica y soluciones basadas en la naturaleza. En los últimos años, Vietnam ha ampliado su cartera de sitios de conservación reconocidos internacionalmente, incluidos los humedales de la Convención Ramsar, las reservas de biosfera y los parques patrimoniales de la ASEAN, contribuyendo a la protección del medio ambiente global y al fortalecimiento de la cooperación internacional.



Los esfuerzos para conservar la fauna en peligro también se han intensificado mediante programas de rescate, cría en cautiverio y reintroducción, junto con controles más estrictos del comercio ilegal. El marco legal y los mecanismos de coordinación interinstitucional se están perfeccionando para mejorar la aplicación de la ley y reducir las infracciones.



De manera destacada, las consideraciones sobre biodiversidad se están integrando cada vez más en las estrategias y planes de desarrollo nacionales, locales y sectoriales que abarcan el uso del suelo, la planificación marina, la agricultura ecológica, la pesca sostenible, la silvicultura, el ecoturismo y la infraestructura verde.



La mencionada cartera señaló que este enfoque integrado se considera clave para minimizar los impactos ambientales y promover un crecimiento equilibrado entre el ser humano y la naturaleza.



A pesar de estos logros, persisten desafíos. La degradación de los ecosistemas, la pérdida de hábitats, la contaminación, los residuos plásticos marinos, la sobreexplotación de los recursos naturales y el cambio climático continúan amenazando la biodiversidad. Abordar estos problemas requiere inversiones a largo plazo, coordinación intersectorial y una mayor participación pública.



En respuesta, el ministerio ha instado a las agencias, organizaciones y localidades a intensificar la comunicación y la concienciación sobre la conservación de la biodiversidad. También está alentando a comunidades, empresas y organizaciones sociales a tomar acciones concretas como la plantación de árboles, la protección de bosques, la limpieza ambiental y el desarrollo de modelos de conservación comunitaria.

Los jóvenes participan en el programa “Canje de botellas de plástico por regalos” durante el Festival del Medio Ambiente “Vida verde – Acompañando la economía verde”. Foto: VNA

Al mismo tiempo, las localidades están acelerando la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad mediante la transformación digital, la aplicación de la ciencia y la tecnología y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza. También están movilizando asociaciones en la conservación, fomentando acuerdos voluntarios con las autoridades y fortaleciendo la prevención de violaciones relacionadas con la explotación de recursos y el comercio ilegal de fauna.



En todo el país, las autoridades locales están desplegando iniciativas prácticas. Campañas de plantación de árboles, restauración de manglares, limpieza de entornos marinos, protección de recursos hídricos y reducción de residuos plásticos han contado con la amplia participación de residentes, jóvenes y empresas.



Un ejemplo destacado es el programa “Rung Xanh Len” (Reverdecer los bosques), lanzado en 2022 en la provincia de Son La. La iniciativa busca restaurar 500 hectáreas de bosque natural que conectan Mai Chau y Van Ho en una década. Un reciente evento de plantación de árboles el 17 de mayo reunió a comunidades locales, guardabosques, autoridades y empresas para plantar 6.000 árboles. Esta actividad no solo ha contribuido a restaurar hectáreas de bosque natural en Son La, sino que también ha sembrado esperanza para un futuro más sostenible en la región noroeste.



Trinh Le Nguyen, director de la organización PanNature, señaló que el corredor forestal entre Mai Chau y Van Ho actúa como un importante “pulmón verde” en la región noroeste y hábitat de especies raras como el gibón de mejillas blancas. Sin embargo, está sometido a una presión creciente por el desarrollo económico y la explotación de recursos.



Los defensores del medio ambiente subrayan que los recientes fenómenos meteorológicos extremos son un recordatorio claro de las consecuencias del desequilibrio ecológico. Proteger la naturaleza, afirman, es una responsabilidad compartida que requiere un compromiso sostenido de todos los sectores de la sociedad.



Anteriormente, en marzo de 2026, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia de Tay Ninh, en el sur de Vietnam, lanzó campañas creativas, incluidos concursos de arte y videos cortos, para concienciar sobre el patrimonio natural y la conservación de los ecosistemas. Estas iniciativas buscan inspirar la participación pública y reforzar el mensaje de que proteger la biodiversidad hoy es esencial para un futuro sostenible./.



