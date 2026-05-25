Ciudad Ho Chi Minh destaca industria biotecnológica como nuevo motor de crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está acelerando el desarrollo de la industria biotecnológica, considerándola un sector innovador capaz de impulsar el crecimiento verde y el desarrollo sostenible.



La biotecnología es reconocida como una industria clave de la economía del conocimiento, con un papel estratégico en la salud, la agricultura de alta tecnología, la protección ambiental y la economía verde. Se prevé que la bioeconomía global aporte más de 2,7 billones de dólares anuales en los próximos años.



En el marco de la Resolución N.º 36-NQ/TW del Buró Político, Vietnam busca convertir la biotecnología en un importante sector tecnoeconómico y posicionarse entre los países líderes de Asia en este ámbito. Para Ciudad Ho Chi Minh, la ciencia, la tecnología y la innovación son motores fundamentales del crecimiento en el nuevo periodo, por lo que la biotecnología se considera un sector capaz de generar alto valor añadido y promover un modelo de desarrollo más sostenible.



El director del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, Lam Dinh Thang, señaló que la ciudad considera la transición verde y la economía circular como requisitos esenciales para el desarrollo sostenible. Estas orientaciones también ofrecen oportunidades para reestructurar el modelo de crecimiento, elevar la competitividad y crear nuevos motores económicos.



Desde 2013, la plataforma de intercambio tecnológico de la ciudad ha organizado 24 eventos especializados Techmart en áreas como agricultura de alta tecnología, biotecnología, salud, transformación digital y desarrollo urbano inteligente. Más de 1.500 organizaciones han presentado más de 6.000 tecnologías y dispositivos, creando redes de conexión entre institutos de investigación, universidades, empresas y localidades. Truong Hai Nhung, decano de la Facultad de Biología y Biotecnología de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VNU-HCM), afirmó que la urbe posee actualmente el mayor ecosistema de investigación y aplicación biotecnológica del país. Este ecosistema incluye la VNU-HCM, el Centro de Biotecnología, el Parque de Alta Tecnología de Saigon, hospitales especializados, empresas tecnológicas y expertos de la Asociación de Biología y Biotecnología de la ciudad.



La cooperación entre estos actores contribuye a formar una cadena integral que abarca investigación, pruebas, producción y comercialización de productos biotecnológicos, destacó.



Gracias a su red de hospitales, universidades y ecosistemas de innovación, la ciudad ocupa una posición estratégica para desarrollar una industria biotecnológica capaz de investigar, fabricar y comercializar productos de alta tecnología con marcas vietnamitas. También fortalece gradualmente sus capacidades para dominar tecnologías biomédicas y biotecnológicas avanzadas, apoyada en una amplia fuerza laboral científica y una infraestructura de investigación relativamente completa.



El Centro de Biotecnología actúa como una institución clave de investigación aplicada, con el desarrollo de tecnologías genéticas, microbiológicas, celulares y agrícolas de alta tecnología. Por su parte, el Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología de Saigon (SHTP Labs) funciona como un laboratorio de estándar internacional especializado en microchips semiconductores, nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología e integración de sistemas.



Hai Nhung considera que esta infraestructura constituye una base importante para investigaciones interdisciplinarias que combinan biología, materiales avanzados, microelectrónica e inteligencia artificial, además de apoyar el desarrollo de productos comercialmente viables.



Según el experto, la biotecnología desempeña un papel esencial en el desarrollo de la agricultura urbana, la agricultura circular y las tecnologías poscosecha en Ciudad Ho Chi Minh y la región sureste. Tecnologías como la edición genética, los microorganismos funcionales, las enzimas, las proteínas alternativas y la biología digital permitirán crear productos agrícolas de alto valor, reducir emisiones y mejorar la resiliencia climática.



Para impulsar el sector, propuso que la ciudad implemente mecanismos piloto para nuevas tecnologías, incluidas las genéticas y de células madre, con el fin de acelerar la comercialización de productos. También sugirió fortalecer la cooperación entre el Estado, universidades y empresas mediante alianzas de investigación y desarrollo.



Asimismo, recomendó establecer un centro regional de investigación, ensayo y producción biotecnológica que integre laboratorios compartidos, centros de datos biológicos, sistemas de ensayos preclínicos y espacios de apoyo a startups. Este modelo serviría como plataforma fundamental para el ecosistema biotecnológico del sur de Vietnam y reforzaría la ambición de Ciudad Ho Chi Minh de convertirse en un centro regional de innovación y biotecnología./.

VNA