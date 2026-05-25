Vietnam abre camino al crecimiento desde la ciencia y la tecnología

Hanoi (VNA)- En un contexto en el que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital están cada vez más vinculadas a los objetivos de crecimiento, muchas localidades de Vietnam implementan actividades proactivas y concretas en estos ámbitos como una medida para reestructurar la economía, mejorar la productividad y ampliar el espacio de desarrollo.



Cambiar la mentalidad de desarrollo a partir de la Resolución 57



Quang Ninh es una de las localidades que demuestra con mayor claridad la determinación de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores de crecimiento. La provincia se ha fijado como objetivo un crecimiento de dos dígitos para el período 2026-2030, aspirando específicamente a alcanzar el 13% en el año 2026.



Para materializar esta meta, Quang Ninh asigna cerca de 45 millones de dólares al sector de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital en 2026; al mismo tiempo, implementa 51 tareas científicas y tecnológicas orientadas a la continuidad y la aplicación práctica de los resultados. Asimismo, la provincia anunció nueve grandes desafíos estratégicos, con el fin de convocar a organizaciones y empresas a participar conjuntamente en la búsqueda de soluciones innovadoras.



El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Quang Ninh, Quan Minh Cuong, enfatizó que la transformación digital no es solo la aplicación de la tecnología en la gestión, sino que debe convertirse en un nuevo método de desarrollo y un motor de crecimiento de la localidad.



Por su parte, la provincia central de Khanh Hoa también orienta la transformación de su modelo de crecimiento hacia uno basado en el conocimiento, los datos, la tecnología y la innovación. El Comité Popular local elaboró un plan para evaluar la capacidad tecnológica de producción, trazar un mapa tecnológico y establecer una hoja de ruta para la innovación tecnológica hasta 2035.



Un área de exhibición en el Museo del Espacio de Vietnam. (Foto: VNA)

Impulsar alianza entre el Estado, escuelas y empresas



Un punto destacado en la implementación de la Resolución 57 del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, es que muchas localidades se concentran en promover la infraestructura de datos, la inteligencia artificial y la alianza entre el Estado, los institutos/universidades y las empresas, con el fin de desarrollar el ecosistema de innovación.



En Hanoi, este modelo se aplica en el Centro de Innovación de la capital, con la participación de organismos de gestión, universidades y empresas tecnológicas como FPT y MK Group. Las partes coordinan la operación de espacios creativos, la organización de actividades de incubación, formación, exposiciones y la comercialización de productos científicos y tecnológicos.



Hanoi también amplía la cooperación con numerosas universidades, institutos de investigación y socios internacionales para desarrollar un moderno ecosistema de innovación, vinculando la investigación con las necesidades del mercado y la transferencia de tecnología.



Durante el evento “Tech Cafe Quang Ninh 2026”, se firmaron varios memorandos de entendimiento para la cooperación en investigación, transferencia y comercialización de resultados científicos y tecnológicos entre el Instituto de Química de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y empresas locales. Asimismo, se puso en funcionamiento el portal de apoyo empresarial techhub.quangninh.gov.vn con el fin de aumentar la conectividad con el ecosistema de innovación.



En la provincia altiplana de Dak Lak, el Departamento de Ciencia y Tecnología firmó un memorando de entendimiento para implementar de forma piloto un modelo de conexión entre el Estado, las instituciones educativas y las empresas, buscando elevar el valor de productos característicos como el durián de Dak Lak o desarrollar investigaciones sobre productos destinados al tratamiento de la úlcera gástrica a partir de hojas de aguacate.



A partir de la experiencia práctica en numerosas localidades de Vietnam, puede observarse que la Resolución 57 está impulsando un cambio claro en la mentalidad de desarrollo. La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se están consolidando gradualmente como pilares del crecimiento económico y abriendo nuevos espacios de desarrollo para las provincias y ciudades en la próxima etapa./.