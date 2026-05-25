Intercambio artístico fortalece los lazos culturales entre Vietnam y Tailandia

Bangkok (VNA) – La Embajada de Vietnam en Tailandia organizó el 24 de mayo un programa de intercambio artístico que reunió a pintores de ambos países con el objetivo de profundizar la amistad y promover la diplomacia cultural.



El evento, como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, ofreció una oportunidad para que artistas vietnamitas y tailandeses mostraran la belleza de sus respectivos países a través de la pintura, además de intercambiar opiniones sobre estilos artísticos y técnicas creativas.



El programa también destacó las similitudes culturales y las identidades únicas de cada nación, al tiempo que fomentó la cooperación en educación artística, formación y desarrollo profesional.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en Bangkok, Dao Thi Lien Huong, jefa del Comité de Movilización para las Bellas Artes y la Diplomacia Cultural de Vietnam, informó que la delegación vietnamita incluyó a cinco pintores que presentaron 11 obras de reconocidos artistas.



Expresó su esperanza de que las pinturas no solo ayuden a decorar la Embajada de Vietnam, sino que también contribuyan a fortalecer los vínculos entre artistas vietnamitas y tailandeses con motivo de los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.



A través de la colección, los artistas vietnamitas presentaron destacados patrimonios culturales y naturales, incluidos el Ao dai (traje tradicional), la Ciudadela Imperial de Thang Long, la Pagoda Thay y los paisajes montañosos de la provincia de Ha Giang, reflejando su orgullo por el patrimonio de Vietnam.



Mientras tanto, los artistas tailandeses exhibieron obras que exploraban diversos temas, desde el empoderamiento femenino y las emociones internas hasta las preocupaciones por la creciente influencia de los robots.



El coleccionista de arte tailandés Tira Vanichtheeranont, propietario de la galería 333 Gallery, especializada en arte tailandés y vietnamita, afirmó sentirse encantado de participar por primera vez en un evento de intercambio artístico organizado por la Embajada de Vietnam.



Tras haber visitado Vietnam en numerosas ocasiones y coleccionado obras vietnamitas y tailandesas durante más de 15 años, elogió la iniciativa del embajador vietnamita en Tailandia, Pham Viet Hung, de reunir a artistas de ambos países para crear pinturas conjuntamente y expresó su esperanza de que se realicen más intercambios culturales en el futuro.



En un ambiente cálido y abierto, artistas de Vietnam y Tailandia colaboraron en pinturas que retratan los paisajes y las personas de ambas naciones.



Lien Huong también manifestó su deseo de que se organicen más exposiciones conjuntas e intercambios culturales para seguir conectando ambas culturas a través del arte./.





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