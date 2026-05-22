Inauguran la 22ª edición del Festival de Intercambio Cultural Hoi An – Japón

Da Nang, Vietnam (VNA)- La 22ª edición del Festival de Intercambio Cultural Hoi An - Japón 2026 se inauguró hoy en la Plaza Marítima Tam Thanh, en el barrio de Quang Phu, ciudad centrovietnamita de Da Nang.



El evento constituye una ocasión para honrar los valores culturales, históricos y la larga amistad entre Vietnam y Japón.



En su discurso de apertura, la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, destacó que Hoi An fue un próspero puerto comercial internacional entre los siglos XVI y XVII, donde quedó profundamente marcada la influencia cultural japonesa.



Señaló además que la historia de amor entre la princesa Ngoc Hoa y el comerciante japonés Araki Sotaro, junto con la imagen del puente japonés (conocida como pagoda Cau), se han convertido en símbolos de la amistad entre ambos países.



Según la funcionaria, la restauración del puente-pagada con el apoyo de expertos japoneses, así como la construcción del Espacio de Intercambio Cultural Vietnam-Japón en el casco antiguo, reflejan los sólidos lazos entre las dos naciones.



La edición de este año incluye numerosas actividades destacadas, como experiencias culturales vietnamitas y japonesas, la recreación de la procesión de la princesa Ngoc Hoa y Araki Sotaro, exposiciones fotográficas y de libros, espectáculos de artes tradicionales, juegos populares e intercambios comunitarios.



Por su parte, el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, afirmó que Japón ha acompañado los esfuerzos de preservación del casco antiguo de Hoi An desde la década de 1990.



En el proyecto de restauración del puente japonés, numerosas universidades, instituciones culturales japonesas y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón aportaron expertos y apoyo técnico, contribuyendo a la finalización del proyecto en 2024.



Ito Naoki añadió que el programa de este año también contempla clases de idioma japonés, actividades de caligrafía, concursos de cosplay, exposiciones de fotografía y cerámica./.

VNA