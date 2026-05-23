Vietnam participa como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Rusia

Moscú (VNA) - Vietnam debutó como país invitado de honor en la XXI Feria Internacional del Libro de San Petersburgo, que se celebra en esta ciudad rusa.



Durante la inauguración del evento, el presidente de la Asociación de Escritores de Vietnam, Nguyen Quang Thieu, destacó que esta participación refleja tanto la buena relación entre ambos países como el alto reconocimiento que Rusia otorga a la cultura vietnamita.



Añadió que, además de presentar la riqueza cultural y los vínculos de cooperación bilateral, Vietnam también transmite un mensaje sobre una nueva etapa de desarrollo nacional, impulsada por políticas culturales consideradas necesarias y urgentes por el Partido y el Estado. En este sentido, subrayó que la cultura permitirá a Vietnam ampliar sus relaciones de cooperación internacional.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo, Alexander Belsky, resaltó que los libros constituyen un medio de comunicación especial y expresó su confianza en que el hábito de la lectura seguirá expandiéndose, pese a la competencia del entorno digital.

Delegados visitan el pabellón vietnamita. (Fuente: VNA)



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, el editor en jefe de la Editorial de Educación de Vietnam, Pham Vinh Thai, señaló que la participación de la institución tiene como objetivo principal presentar la cultura de la lectura, la calidad de sus publicaciones y la capacidad de respuesta del sector editorial vietnamita a las demandas contemporáneas, especialmente en el ámbito de los libros educativos.



Asimismo, indicó que, además de su presencia en la feria, la entidad está llevando a cabo la donación de libros a la comunidad vietnamita residente en Rusia, con el fin de promover y preservar el idioma materno y la identidad cultural entre los connacionales en la Federación Rusa./.