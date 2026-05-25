Expertos recomiendan cinco precauciones para proteger datos personales en Vietnam

Hanoi (VNA) – Expertos reunidos en la Cumbre de Seguridad de Vietnam 2026 hicieron un llamado a adoptar medidas más estrictas para proteger los datos personales y fortalecer la resiliencia en ciberseguridad ante el aumento de las amenazas cibernéticas.



Durante una sesión sobre seguridad de datos e identidad digital, el coronel Nguyen Dinh Do Thi, del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (A05) del Ministerio de Seguridad Pública, afirmó que el mundo considera los datos como un "nuevo petróleo".



Para Vietnam, los datos también se identifican como un recurso y activo nacional importante, la "fuente vital" de la economía digital y la transformación digital. Por tal motivo, garantizar la seguridad de los datos es un requisito urgente y una tarea continua inseparable del proceso de transformación digital nacional, subrayó.



Añadió que más de 30 tipos de delitos cibernéticos y de alta tecnología, especialmente las estafas en línea, consideran los datos personales como una "nueva mina de oro". Antes de cometer un crimen, los delincuentes recopilan y obtienen información y datos detallados sobre sus "objetivos". Gracias a la vasta base de datos de información personal, pueden operar a gran escala utilizando métodos sofisticados, con cientos de escenarios vinculados a temas de actualidad, lo que facilita el engaño a las personas.



La compraventa y apropiación ilegal de información y datos personales se ha extendido ampliamente, especialmente en plataformas de redes sociales, foros clandestinos, grupos cerrados y sitios de la web oscura y la web profunda. Los datos personales son clasificados de manera detallada para su comercialización, abarcando tanto información básica como sensible, entre ellas nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, número telefónico, documento nacional de identidad y datos bancarios.



Muchas empresas y corporaciones tecnológicas utilizan software y herramientas especializadas para recopilar y explotar ilegalmente la información y los datos personales de los usuarios, señaló Do Thi.



Según el oficial, las autoridades gestionaron más de 30 casos relacionados con la venta y el robo ilegal de datos personales entre 2023 y 2025, lo cuales afectaron a más de 160 millones de registros de datos en sectores como la salud, la educación, las finanzas, la banca y las telecomunicaciones.



Para proteger los datos personales, recomendó un enfoque de “cinco No”, que incluye: no compartir información personal en línea; no conectar teléfonos inteligentes, tarjetas de memoria ni dispositivos USB a computadoras que contengan datos confidenciales; no hacer clic en enlaces sospechosos; no abrir archivos de fuentes desconocidas; y no transferir dinero ni seguir instrucciones de desconocidos a través de llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería.



También instó a las organizaciones y empresas a reforzar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y a adoptar medidas de seguridad integrales a lo largo de todo el ciclo de vida del procesamiento de datos.



En otra sesión, Henry Nguyen, gerente comercial de Synology Vietnam, afirmó que más del 55% de las empresas del sudeste asiático han sufrido problemas de ransomware o intentos de ataque en los últimos años, lo que refleja la persistencia de este riesgo para las operaciones comerciales.



La protección de datos ya no se limita a las copias de seguridad, sino que también implica la capacidad de recuperación ante incidentes, indicó.



Una de las soluciones propuestas por Synology es una plataforma de protección de datos diseñada para ayudar a las empresas a desarrollar resiliencia en ciberseguridad de forma más centralizada, simplificada y fácil de implementar, explicó.



Agregó que esta solución ayuda a las empresas a fortalecer sus capacidades de copia de seguridad y recuperación de datos, mejorando la seguridad de las copias de seguridad mediante mecanismos como copias inmutables y aislamiento de red, a la vez que optimiza la gobernanza y el control de acceso en todo el entorno de protección de datos.



El representante de Synology también hizo hincapié en un enfoque multicapa para la protección de datos. En consecuencia, las empresas no solo necesitan copias de datos, sino que también deben garantizar que estas copias sean recuperables, estén debidamente aisladas y mantengan su integridad ante incidentes. Esto también sirve de base para que las empresas minimicen las interrupciones, protejan sus operaciones comerciales y mantengan la confianza de sus clientes./.

VNA