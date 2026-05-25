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Vietnamitas en Singapur impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico nacional

El Comité de Enlace de la Comunidad de Vietnamitas en Singapur, en coordinación con la Embajada de Vietnam en este país, organizó el “Foro de Intelectuales e Innovación de Vietnam en Singapur” con el objetivo de crear una plataforma para promover la ciencia, la tecnología y la innovación en favor del desarrollo nacional.

El embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh. (Foto: VNA)

Singapur (VNA) - El Comité de Enlace de la Comunidad de Vietnamitas en Singapur, en coordinación con la Embajada de Vietnam en este país, organizó el “Foro de Intelectuales e Innovación de Vietnam en Singapur” con el objetivo de crear una plataforma para promover la ciencia, la tecnología y la innovación en favor del desarrollo nacional.

El evento, bajo el lema “Conectar a los intelectuales vietnamitas para el desarrollo tecnológico y la innovación nacional”, reunió a profesores, doctores, expertos y líderes empresariales de institutos de investigación, universidades y corporaciones tecnológicas, así como a estudiantes que residen y estudian en el territorio singapurense.

Al intervenir en el foro, el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh, apreció la iniciativa de reunir a los expertos e intelectuales de la comunidad de ultramar para aprovechar las fortalezas locales en materia científica y tecnológica.

Según el diplomático, resulta muy significativo que el equipo de intelectuales en Singapur pueda compartir conocimientos y coordinar con las unidades del país de origen para maximizar la explotación del saber científico en el contexto actual.

Por su parte, la jefa del Comité de Enlace de la Comunidad de Vietnamitas en Singapur y representante del comité organizador, Ta Thuy Lien, enfatizó que la edición de 2026 tiene la misión de construir un modelo de cooperación práctico y con una eficacia demostrada.

La organizadora afirmó que el foro debe constituir una coordenada de acción, donde los participantes superen la fase de mera conectividad para convertirse en socios de co-creación junto con la patria.

La cita abrió un espacio de diálogo donde se actualizaron las tendencias y demandas de atracción de expertos por parte de agencias, institutos y empresas nacionales, además de abordar la transferencia de tecnología central para resolver problemas nacionales con un enfoque en sectores clave como la inteligencia artificial, la tecnología de semiconductores y cuántica, la biomedicina, los materiales verdes, la economía circular y la tecnología de cadena de bloques (blockchain).

Al respecto, el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), señaló que el concepto de soberanía tecnológica en la era de la computación en la nube y la inteligencia artificial debe ir acompañado de una integración profunda con el ecosistema global para evitar el aislamiento.

A su vez, la profesora asociada y doctora Le Thi Nguyet Minh, directora del programa de posgrado del Departamento de Farmacología de la NUS, compartió su experiencia personal tras llegar a Singapur en 2001, destacando que dedicó una década a un proyecto orientado a traducir al vietnamita el libro “Biología molecular de la célula” para transferir esos conocimientos a su tierra natal.

Asimismo, el profesor asociado y doctor Duong Minh Hai, docente e investigador en ingeniería y materiales avanzados de la NUS, instó a las jóvenes generaciones a dominar las tecnologías centrales y acumular experiencias en el extranjero para estar listos a contribuir con madurez cuando el país lo requiera.

El foro concluyó con la determinación de avanzar desde las actividades de conexión hacia alianzas de co-creación capaces de aportar soluciones prácticas para el país, impulsando al mismo tiempo la proyección internacional de la red de intelectuales vietnamitas./.

VNA
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