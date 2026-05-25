Vietnam promulga política de becas para sectores estratégicos de ciencia y tecnología

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam promulgó recientemente el Decreto número 179/2026/ND-CP sobre políticas de becas destinadas a estudiantes de ciencias básicas, ingenierías clave y tecnologías estratégicas, con el objetivo de atraer y formar recursos humanos de alta calidad al servicio del desarrollo nacional en la nueva etapa.



El decreto, compuesto por cinco capítulos y 17 artículos, establece disposiciones sobre los beneficiarios, los programas de formación elegibles, los principios, criterios, montos y duración de las becas, así como las competencias para su aprobación y pago, la asignación y liquidación de recursos financieros y las responsabilidades de las entidades involucradas.



Los beneficiarios son ciudadanos vietnamitas matriculados en programas regulares de licenciatura, ingeniería, maestría y doctorado en áreas de ciencias básicas, ingenierías clave y tecnologías estratégicas. La política también se aplica a las instituciones educativas y organizaciones relacionadas con la gestión e implementación de las becas.



La lista de áreas prioritarias incluye 15 grupos disciplinarios, entre ellos biología, matemáticas, estadística, ciencias físicas, ciencias de la Tierra, informática, tecnología de la información, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica-electrónica y telecomunicaciones, ingeniería química, materiales, metalurgia, medio ambiente, física técnica, ingeniería geológica, minería y construcción. Estas disciplinas son consideradas fundamentales y estratégicas para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación nacional.



Según el decreto, los estudiantes admitidos en programas de formación de talentos aprobados por el Ministerio de Educación y Formación podrán optar a las becas. También serán beneficiarios los estudiantes de programas de ingeniería y licenciatura relacionados con semiconductores y microchips.



Además, los estudiantes deberán cumplir una de las siguientes condiciones: haber obtenido primer, segundo o tercer premio en concursos nacionales o internacionales para alumnos sobresalientes en un plazo no mayor a tres años antes de la evaluación; o alcanzar al menos 22,5 puntos en Matemáticas y dos de las asignaturas Física, Química, Biología o Inglés en el examen nacional de graduación de secundaria, situándose además entre el 30% de los candidatos con mayores puntajes de admisión en el país dentro del mismo grupo disciplinario.



Para los programas integrados de licenciatura-maestría, maestría y doctorado, las condiciones para recibir la beca se basan en los resultados de admisión, el desempeño académico y la investigación científica.



El decreto también establece que los beneficiarios no podrán cambiarse a carreras fuera de la lista de apoyo, salvo en casos excepcionales. De hacerlo, deberán reembolsar los fondos recibidos.



En cuanto al apoyo financiero, los estudiantes de programas de talentos recibirán 5,5 millones de VND (alrededor de 210 USD) al mes; los estudiantes de semiconductores y ciencias básicas, 4,2 millones de VND (160 USD); y los de ingenierías clave y tecnologías estratégicas, 3,7 millones de VND (140 USD). Los estudiantes de maestría recibirán entre 5,5 y 7,4 millones de VND (210-280 USD) mensuales, mientras que los doctorandos obtendrán entre 7,4 y 8,4 millones de VND (280-320 USD) al mes.



El decreto entrará en vigor el 15 de julio de 2026 y se aplicará a los estudiantes admitidos desde 2025. Las becas comenzarán a otorgarse a partir del 1 de septiembre de 2026./.

VNA