Visita del máximo dirigente vietnamita a Singapur reforzará la Asociación Estratégica Integral bilateral

Singapur (VNA) – La próxima visita de Estado a Singapur del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, y su esposa, contribuirá a profundizar aún más las relaciones bilaterales tras más de un año de cooperación fortalecida en el marco de la Asociación Estratégica Integral, afirmó el embajador de Vietnam en Singapur, Tran Phuoc Anh.

En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Singapur, el diplomático calificó la visita como un acontecimiento de gran significado político y estratégico, especialmente en un contexto en que ambos países impulsan objetivos de desarrollo a largo plazo.

Según el embajador, esta será la primera ocasión en que un Secretario General del Partido y Presidente del Estado de Vietnam asista y pronuncie un discurso de apertura en el Diálogo de Shangri-La, uno de los foros multilaterales de seguridad más importantes de la región, que reúne a destacados líderes y expertos internacionales para debatir cuestiones de defensa y seguridad regional y global. Recordó además que el ex primer ministro Nguyen Tan Dung también participó anteriormente en este evento.

Destacó que, en poco más de un año desde marzo de 2025, el máximo dirigente vietnamita ha visitado Singapur en dos ocasiones, lo que evidencia la importancia estratégica que ambas partes conceden a sus vínculos bilaterales. Explicó que Singapur se encuentra ajustando sus políticas económicas para una nueva etapa de desarrollo, mientras Vietnam avanza hacia su visión de convertirse en un país desarrollado para 2045.

El embajador subrayó asimismo el fortalecimiento de la cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur, señalando que las relaciones bilaterales han registrado avances notables en todos los ámbitos desde la elevación de los vínculos a Asociación Estratégica Integral.

En el terreno económico, el comercio bilateral alcanzó en 2025 la cifra récord de 40 mil millones de dólares singapurenses, equivalentes a más de 31,3 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento cercano al 25 % respecto a los 32 mil millones de SGD registrados en 2024. La tendencia de crecimiento se ha mantenido durante los primeros meses de este año gracias al dinámico intercambio comercial entre ambos países.

Singapur continúa siendo además el segundo mayor inversor extranjero en Vietnam, con un capital acumulado cercano a los 91,6 mil millones de dólares estadounidenses. Solo en 2025, se consolidó como el principal inversor foráneo en Vietnam, ampliando sus inversiones en sectores como bienes raíces industriales, infraestructura, energía, finanzas verdes, economía digital y logística.

La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital también se han convertido en pilares clave de la cooperación bilateral. Tran Phuoc Anh destacó que Singapur es uno de los principales centros regionales de innovación y emprendimiento tecnológico, y señaló que durante el último año se intensificaron los intercambios entre actores de los ecosistemas innovadores de ambos países, incluidos fondos de inversión y oficinas familiares singapurenses interesados en explorar oportunidades en Vietnam.

Entre las áreas con mayor potencial de cooperación futura, el diplomático mencionó los semiconductores, la inteligencia artificial, los nuevos materiales y las tecnologías espaciales. Vietnam, añadió, espera colaborar estrechamente con Singapur, que aspira a convertirse en un centro regional de referencia en estándares tecnológicos para estos sectores emergentes.

La cooperación energética, particularmente en energías verdes y limpias, constituye igualmente una prioridad. Ambos países promueven proyectos de energía eólica marina orientados a diversificar las fuentes de suministro y fortalecer la seguridad energética frente al aumento de la demanda global.

Otro ámbito destacado es la formación de recursos humanos de alta calidad, con énfasis en el desarrollo de liderazgo, gobernanza, innovación y aplicación tecnológica en la administración pública.

El embajador afirmó que la participación y el discurso de apertura del líder vietnamita en el Diálogo de Shangri-La reflejan la alta valoración de la comunidad internacional hacia Vietnam y el creciente interés por escuchar la posición del país sobre asuntos regionales y globales de seguridad y defensa.

A través de esta ocasión, Vietnam podrá transmitir su política exterior basada en la independencia, la autosuficiencia, la diversificación y la multilateralización, reafirmando al mismo tiempo su papel como socio confiable y responsable de la comunidad internacional.

Añadió que Vietnam, Singapur y los demás miembros de la ASEAN comparten además el interés común de preservar la centralidad y la solidaridad del bloque regional en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres geopolíticas./.