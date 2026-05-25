Visita del máximo dirigente vietnamita a Tailandia marca un hito de nexos bilaterales

Bangkok (VNA)- Según el periódico tailandés The Standard, la próxima visita oficial a Tailandia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, se perfila como un hito que definirá las relaciones bilaterales durante la próxima década.



En un artículo publicado el 24 de mayo, el periódico señaló que la visita reviste importancia no solo como evento diplomático que conmemora el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, sino también como una oportunidad estratégica para profundizar la cooperación en un panorama global en constante cambio.



Según el texto, la visita se produce después de que Vietnam y Tailandia elevaran sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, cuando ambas partes firmaron ocho memorandos de entendimiento y adoptaron una declaración conjunta de 34 puntos, descrita como el marco de cooperación más completo en la historia de las relaciones bilaterales.



El artículo también destacó el papel de To Lam en la nueva fase de desarrollo de Vietnam, señalando que se espera que el país implemente con firmeza sus principales orientaciones políticas y compromisos internacionales.



En cuanto a las perspectivas de cooperación futura, el periódico señaló que ambos países persiguen tres pilares fundamentales: paz sostenible, crecimiento y futuro.



En el ámbito económico, ambas partes aspiran a elevar el volumen de comercio bilateral a 25 mil millones de dólares en un futuro próximo, al tiempo que impulsan la estrategia de las "Tres Conectividades", centrada en la conectividad de las cadenas de suministro, la conectividad de la economía local y la conectividad de la economía verde.



El Standard destacó que Vietnam y Tailandia poseen fortalezas complementarias en el contexto de la reestructuración de las cadenas de suministro globales.



Vietnam cuenta con ventajas en la fabricación de productos electrónicos y recursos humanos tecnológicos, mientras que Tailandia destaca en la producción de vehículos eléctricos, la petroquímica y la infraestructura logística.



Según el artículo, mejorar la conectividad en lugar de competir directamente generaría beneficios mutuos para ambas economías.



Más allá de la cooperación económica, el periódico también mencionó las perspectivas de ampliar la coordinación en materia de seguridad, la lucha contra la delincuencia transnacional, el desarrollo de la economía digital, la inteligencia artificial y la transición hacia las energías renovables.



Añadió que promover mecanismos de cooperación sustantivos ayudaría a ambos países a responder con mayor eficacia a los nuevos desafíos regionales.



Desde una perspectiva geopolítica, el artículo analizó que las relaciones entre Vietnam y Tailandia están adquiriendo cada vez mayor importancia a medida que la región enfrenta incertidumbres relacionadas con la competencia estratégica entre las grandes potencias, la situación en el Mar del Este y las preocupaciones sobre la seguridad energética.



Según el autor, una mayor cooperación entre las dos principales economías de la ASEAN contribuiría a reforzar la centralidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ampliar el espacio estratégico para ambos países.



El artículo señaló que cinco décadas de relaciones entre Tailandia y Vietnam han demostrado que ambos países han forjado una profunda cooperación, convirtiéndose en socios comerciales por casi 20 mil millones de dólares y socios estratégicos integrales. Si bien el camino recorrido durante 50 años no siempre ha sido fácil, la dirección de los lazos bilaterales se ha mantenido clara.



El artículo también enfatizó que la visita del secretario general y presidente To Lam se produce en un momento en que convergen múltiples factores, incluyendo el marco de cooperación más integral jamás establecido entre los dos países, las presiones derivadas de las guerras comerciales y las crisis energéticas, y la realidad de que ambas economías son más complementarias que competitivas.



Si ambas partes logran transformar las visiones compartidas en resultados concretos, los beneficios llegarán directamente a los ciudadanos de ambos países, afirmó el periódico.



Según The Standard, en un mundo cada vez más polarizado económica y geopolíticamente, naciones de tamaño medio como Tailandia y Vietnam, con un Producto Interno Bruto combinado de aproximadamente 1,1 billones de dólares y una población de 170 millones de personas, tienen mayores incentivos para aprovechar las oportunidades de cooperación en lugar de dejarlas pasar.



El periódico concluyó que se espera que la visita del máximo líder vietnamita sirva no solo como un evento diplomático conmemorativo, sino también como una oportunidad para fortalecer la asociación económica bilateral y afrontar conjuntamente el nuevo orden mundial./.

VNA