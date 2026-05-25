Política

Vietnam impulsa campaña para construcción de 100 internados en zonas fronterizas

El Gobierno de Vietnam ordenó acelerar la construcción de 100 escuelas internados en comunas fronterizas terrestres antes de agosto de 2026, reforzando educación, seguridad y soberanía nacional.

Nguyễn Ngọc Tùng
Una escuela multinivel en la región fronteriza de Si Pa Phin, provincia de Dien Bien, antes de su inauguración. Foto: VNA
Una escuela multinivel en la región fronteriza de Si Pa Phin, provincia de Dien Bien, antes de su inauguración. Foto: VNA

​Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, firmó el Despacho Oficial número 42/CD-TTg del Jefe del Gobierno, emitido el 23 de mayo de 2026, sobre la aceleración de la construcción de escuelas internados integrales en las comunas fronterizas terrestres.

​Se trata de una política de gran importancia estratégica para el desarrollo educativo, la seguridad social, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacionales, así como para la salvaguardia de la soberanía fronteriza del país.

​El despacho señaló que, en los últimos tiempos, los ministerios, organismos y localidades fronterizas han realizado grandes esfuerzos para desplegar la construcción de escuelas en las zonas limítrofes. Sin embargo, debido a que se trata de un modelo nuevo con altas exigencias en cuanto a plazos, calidad y eficiencia, aún persisten numerosas dificultades.

​Algunas localidades registran retrasos en la liberación de terrenos y el suministro de materiales de construcción, mientras que el costo total de varios proyectos ha superado las estimaciones iniciales.

Ante esta situación, el Primer Ministro exigió a los ministerios, sectores y localidades reforzar la dirección y garantizar la culminación de las obras con calidad, seguridad y eficiencia.

​El Ministerio de Educación y Formación fue encargado de coordinar con las entidades competentes la pronta finalización de los expedientes para consolidar el Comité Directivo de construcción de escuelas en las comunas fronterizas terrestres y presentarlos al Primer Ministro antes del 25 de mayo de 2026.

​La dicha cartera también deberá orientar el proceso de admisión de alumnos, la asignación de docentes y personal directivo, así como preparar todas las condiciones necesarias para que las escuelas entren en funcionamiento inmediatamente después de su finalización. Además, coordinará estudios sobre mecanismos organizativos y la ampliación de personal encargado de la atención y gestión de estudiantes.

​El Ministerio de Finanzas deberá revisar el plan de distribución de los recursos restantes y orientar a las localidades en el uso eficiente del presupuesto central.

​Por su parte, los ministerios de Defensa, Seguridad Pública, Construcción, Agricultura y Medio Ambiente, Interior, Salud y Asuntos Étnicos y Religiosos colaborarán para resolver dificultades relacionadas con recursos humanos, materiales de construcción, trámites de tierras y organización institucional. Las fuerzas armadas apoyarán con mano de obra, maquinaria y medios de transporte en las zonas más difíciles.

El Primer Ministro pidió a las autoridades de las provincias fronterizas asumir directamente la responsabilidad integral sobre el avance y la calidad de las obras, movilizando a todo el sistema político en una “campaña intensiva de 100 días y noches” para garantizar la finalización de las 100 escuelas antes del 30 de agosto de 2026.

Las localidades deberán revisar estrictamente la escala de los proyectos, aplicar diseños modelo y evitar inversiones dispersas o derrochadoras. Al mismo tiempo, tendrán que preparar planes para la creación de las escuelas, la admisión de estudiantes, la asignación de docentes y el equipamiento escolar, de modo que los centros puedan entrar en funcionamiento inmediatamente después de concluirse./.

Nguyễn Ngọc Tùng
VNA
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Resolución 71

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