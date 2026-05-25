Vietnam impulsa campaña para construcción de 100 internados en zonas fronterizas

​Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, firmó el Despacho Oficial número 42/CD-TTg del Jefe del Gobierno, emitido el 23 de mayo de 2026, sobre la aceleración de la construcción de escuelas internados integrales en las comunas fronterizas terrestres.

​Se trata de una política de gran importancia estratégica para el desarrollo educativo, la seguridad social, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacionales, así como para la salvaguardia de la soberanía fronteriza del país.

​El despacho señaló que, en los últimos tiempos, los ministerios, organismos y localidades fronterizas han realizado grandes esfuerzos para desplegar la construcción de escuelas en las zonas limítrofes. Sin embargo, debido a que se trata de un modelo nuevo con altas exigencias en cuanto a plazos, calidad y eficiencia, aún persisten numerosas dificultades.

​Algunas localidades registran retrasos en la liberación de terrenos y el suministro de materiales de construcción, mientras que el costo total de varios proyectos ha superado las estimaciones iniciales.

Ante esta situación, el Primer Ministro exigió a los ministerios, sectores y localidades reforzar la dirección y garantizar la culminación de las obras con calidad, seguridad y eficiencia.

​El Ministerio de Educación y Formación fue encargado de coordinar con las entidades competentes la pronta finalización de los expedientes para consolidar el Comité Directivo de construcción de escuelas en las comunas fronterizas terrestres y presentarlos al Primer Ministro antes del 25 de mayo de 2026.

​La dicha cartera también deberá orientar el proceso de admisión de alumnos, la asignación de docentes y personal directivo, así como preparar todas las condiciones necesarias para que las escuelas entren en funcionamiento inmediatamente después de su finalización. Además, coordinará estudios sobre mecanismos organizativos y la ampliación de personal encargado de la atención y gestión de estudiantes.

​El Ministerio de Finanzas deberá revisar el plan de distribución de los recursos restantes y orientar a las localidades en el uso eficiente del presupuesto central.

​Por su parte, los ministerios de Defensa, Seguridad Pública, Construcción, Agricultura y Medio Ambiente, Interior, Salud y Asuntos Étnicos y Religiosos colaborarán para resolver dificultades relacionadas con recursos humanos, materiales de construcción, trámites de tierras y organización institucional. Las fuerzas armadas apoyarán con mano de obra, maquinaria y medios de transporte en las zonas más difíciles.

El Primer Ministro pidió a las autoridades de las provincias fronterizas asumir directamente la responsabilidad integral sobre el avance y la calidad de las obras, movilizando a todo el sistema político en una “campaña intensiva de 100 días y noches” para garantizar la finalización de las 100 escuelas antes del 30 de agosto de 2026.

Las localidades deberán revisar estrictamente la escala de los proyectos, aplicar diseños modelo y evitar inversiones dispersas o derrochadoras. Al mismo tiempo, tendrán que preparar planes para la creación de las escuelas, la admisión de estudiantes, la asignación de docentes y el equipamiento escolar, de modo que los centros puedan entrar en funcionamiento inmediatamente después de concluirse./.

Nguyễn Ngọc Tùng