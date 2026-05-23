Premier vietnamita rinde homenaje a los héroes y mártires en Quang Tri

Quang Tri, Vietnam (VNA) - En el marco de su visita de trabajo a la provincia central de Quang Tri, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezó hoy una delegación del Gobierno y organismos centrales para rendir homenaje a los héroes y mártires en el Cementerio Nacional de Mártires de Truong Son, la Ciudadela Antigua de Quang Tri y la cueva Hang Tam Co, ubicada en la ruta 20 Quyet Thang.



La delegación estuvo integrada por el ministro del Interior, Do Thanh Binh; el ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong; el secretario del Comité partidista de Quang Tri, Nguyen Van Phuong; el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang; el viceministro de Defensa, coronel general Pham Hoai Nam, así como dirigentes de distintos ministerios y organismos centrales.



En un ambiente solemne y de profundo respeto, el jefe de Gobierno y la delegación guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes y mártires de todo el país que entregaron su juventud y su vida por la independencia y la libertad de la nación, y que hoy descansan en el Cementerio Nacional de Mártires de Truong Son.



Ubicado en la colina Ben Tat, junto a la carretera Ho Chi Minh, este cementerio alberga los restos de 10.263 mártires de todo el país, en su mayoría combatientes del Grupo 559 del Ejército de Truong Son, caídos durante la resistencia contra el imperialismo estadounidense.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, ofrece incienso y flores en homenaje en el templo conmemorativo de los héroes y mártires de la Ruta 20 – Quyet Thang. (Fuente: VNA)

Posteriormente, Le Minh Hung y la delegación acudieron a la Ciudadela Antigua de Quang Tri para depositar ofrendas florales e incienso en homenaje a los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas durante los 81 días y noches de combate para defender la ciudadela y la entonces ciudad de Quang Tri.



La histórica batalla de Quang Tri, ocurrida en el verano de 1972, quedó inscrita como uno de los episodios más heroicos de la resistencia vietnamita contra Estados Unidos. La férrea defensa de la ciudadela durante 81 días y noches contribuyó significativamente a fortalecer la posición de Vietnam en las negociaciones de París y creó las condiciones para la Ofensiva de Primavera de 1975, que culminó con la liberación total del Sur y la reunificación nacional.



La delegación también visitó la cueva Hang Tam Co, en la ruta 20 Quyet Thang, para rendir homenaje a ocho jóvenes voluntarios y a las fuerzas que combatieron y prestaron apoyo logístico en esta histórica línea de fuego durante la guerra.



En un ambiente de recogimiento y emoción, el primer ministro y los integrantes de la delegación expresaron su profunda gratitud hacia los héroes y mártires, reafirmando el compromiso de continuar la tradición revolucionaria y cumplir con responsabilidad las tareas encomendadas por el Partido y el Estado.



La cueva Hang Tam Co, también conocida como la Cueva de los Ocho Jóvenes Voluntarios, formaba parte de la legendaria ruta Ho Chi Minh, que conectaba la retaguardia del Norte con el frente del Sur durante la guerra. El 14 de noviembre de 1972, en medio de intensos bombardeos, ocho jóvenes voluntarios, apenas en sus veinte años, murieron heroicamente mientras garantizaban la continuidad de la ruta de abastecimiento hacia el Sur.



Actualmente, Hang Tam Co se ha convertido en un símbolo de gratitud y heroísmo revolucionario, así como en un sitio histórico que honra el sacrificio y el espíritu indomable de las generaciones que lucharon por la independencia y la libertad de Vietnam./.