Vietnam apoyará a 25 mil empresas en negocios sostenibles

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Van Thang aprobó el Programa de apoyo a los negocios sostenibles para el período 2026-2030, el cual fija la meta de respaldar a unas 25 mil empresas, hogares de negocios y cooperativas en el desarrollo de modelos comerciales viables y respetuosos con el entorno.



La iniciativa busca promover un crecimiento de calidad y eficiente en el sector privado, asegurando un equilibrio entre los beneficios económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental, con el fin de materializar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y el compromiso de cero emisiones netas para 2050.



El programa se enfoca en desarrollar un ecosistema de apoyo para las empresas, hogares de negocios y cooperativas, contribuyendo activamente a la creación de puestos de trabajo, la elevación del nivel de vida de las personas de bajos ingresos y vulnerables, la protección ambiental y la respuesta al cambio climático en Vietnam.



Al mismo tiempo, busca aumentar la conciencia de estos sectores económicos sobre el papel y la importancia de los negocios sostenibles, además de capacitar al personal de gestión, asistencia y consultoría en esta materia.



De acuerdo con el documento, se ofrecerá asistencia a cerca de 25 mil entidades comerciales y construirán al menos 20 modelos piloto para difundir y alentar el desarrollo sostenible en la comunidad empresarial, movilizando recursos legales, especialmente del sector privado.



Los beneficiarios directos del programa son las empresas privadas, los hogares de negocios, las cooperativas, las uniones de cooperativas y los grupos cooperativos que realizan actividades comerciales sostenibles siguiendo tres modelos principales, que son la economía circular, los negocios inclusivos, y la aplicación del marco de estándares ambientales, sociales y de gobernanza, junto con otros esquemas sustentables.



Por su parte, los sujetos encargados de implementación abarcan institutos de investigación, universidades, unidades profesionales, asociaciones y empresas con personalidad jurídica. Asimismo, participan las agencias de apoyo que reciben asignaciones presupuestarias para la ejecución, las unidades subordinadas al Frente de la Patria de Vietnam, los ministerios, los organismos centrales, los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo administración central con sus departamentos afiliados, y las organizaciones designadas para cumplir con las actividades del programa.



Para recibir el respaldo estatal, los establecimientos deben cumplir con al menos una condición, como poseer premios o certificados internacionales, nacionales o provinciales, o normas ISO sobre conversión verde, economía circular, medio ambiente; los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); criterios de negocios inclusivos y responsabilidad social.



De igual modo, son elegibles las empresas sociales reconocidas por ley, las entidades que ejecutan proyectos verdes o de economía circular que aplican el marco ESG, o aquellas que cumplen con los criterios publicados en el Portal nacional de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el marco de evaluación adjunto a la decisión.



El programa determina tres actividades principales, empezando por el desarrollo del ecosistema mediante la elaboración de materiales, la difusión de información en medios de comunicación y redes sociales, la formación de funcionarios públicos, la creación de una red de consultores y el desarrollo de plataformas digitales.



Esta sección también incluye la organización de foros anuales y seminarios para compartir experiencias y conectar las finanzas verdes, además de alentar a los proveedores de servicios a desarrollar herramientas de evaluación y motivar a las instituciones financieras a diseñar productos de crédito específicos, apoyando las iniciativas de asociación público-privada.



La segunda actividad se centra en el apoyo directo a las empresas, hogares de negocios y cooperativas a través de consultorías para diseñar estrategias, modelos de negocios, gobernanza interna, finanzas, producción y acceso a capitales de inversión.



En el campo de la capacitación, se brindará entrenamiento en gestión y cursos especializados nacionales e internacionales sobre modelos sostenibles, mientras que en el sector de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, se financiará la búsqueda, transferencia y decodificación tecnológica, la aplicación de estándares técnicos, costos de pruebas de calidad, comercialización de soluciones informáticas, consultoría de propiedad intelectual y gastos para el uso de herramientas de inteligencia artificial y soluciones digitales.



También se proporcionarán recursos para la comunicación, la promoción comercial y la expansión de mercados de bienes y servicios sostenibles, ayudando a registrar y mantener cuentas en plataformas de comercio electrónico nacionales e internacionales, además de subsidiar la participación en ferias y exposiciones comerciales dentro y fuera del país.



La tercera actividad abarca la gestión del programa por medio de la redacción de guías de implementación, la contratación de expertos para la verificación de contenidos, la realización de cursos de capacitación institucional, y la ejecución de evaluaciones y auditorías periódicas o imprevistas para reportar los impactos logrados por el plan./.

VNA