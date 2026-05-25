Vietnam entra por primera vez en el Top 10 mundial de productores de acero bruto

Hanoi (VNA) - Vietnam ingresó por primera vez en el grupo de los 10 mayores productores de acero bruto del mundo, tras superar a Italia en volumen de producción durante abril de 2026, según informó la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel).



De acuerdo con la organización, la producción vietnamita de acero bruto alcanzó 2,1 millones de toneladas en abril, lo que representa un incremento interanual del 4%. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el país produjo 8,5 millones de toneladas, un 8,4% más que en el mismo período de 2025.



Mientras tanto, Irán -que hasta febrero de 2026 formaba parte del Top 10- cayó al puesto 12 con 1,8 millones de toneladas, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio sobre importantes plantas siderúrgicas del país. Expertos consideran que este escenario podría permitir a Vietnam consolidar su presencia entre las diez principales potencias mundiales del acero durante todo 2026.



La Asociación del Acero de Vietnam destacó que la industria siderúrgica nacional ha registrado un crecimiento significativo tanto en capacidad productiva como en diversificación de productos. A comienzos de los años 2000, las acerías vietnamitas dependían principalmente de la importación de palanquillas para fabricar acero de construcción destinado al mercado interno.



Sin embargo, desde 2010, el sector ha avanzado de forma acelerada hacia la autosuficiencia, con capacidad para producir una amplia gama de aceros destinados a la ingeniería mecánica, la construcción naval, la energía -incluidos proyectos eólicos y plataformas petroleras- y la industria de defensa.



En paralelo, han entrado en operación grandes complejos siderúrgicos modernos, entre ellos el complejo Hoa Phat Dung Quat, considerado pionero en la fabricación de aceros especializados y de alta calidad, como acero para ingeniería mecánica, neumáticos, soldadura, resortes, tornillería, grúas y rieles para trenes de alta velocidad.



En 2025, Vietnam produjo 24,6 millones de toneladas de acero bruto, convirtiéndose en el mayor productor del Sudeste Asiático y ubicándose en el puesto 11 a nivel mundial. El Grupo Hoa Phat aportó alrededor de 11 millones de toneladas, equivalentes al 44,7% de la producción nacional.



Para 2026, la compañía prevé elevar su producción a más de 14 millones de toneladas, un crecimiento cercano al 30% respecto al año anterior, lo que contribuiría a reforzar la posición de Vietnam entre las principales potencias siderúrgicas del mundo./.

VNA