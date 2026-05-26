Economía

Provincia de Quang Ngai endurece medidas contra pesca ilegal

La provincia centrovietnamita de Quang Ngai intensifica las acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), en cumplimiento de las recomendaciones internacionales y con el objetivo de fortalecer la gestión del sector pesquero.

El vicepresidente del Comité Popular de Quang Ngai, Do Tam Hien (segundo desde la izquierda), inspecciona las labores de prevención y control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en el puerto pesquero de My A, barrio de Tra Cau. (Fuente: VNA)
El vicepresidente del Comité Popular de Quang Ngai, Do Tam Hien (segundo desde la izquierda), inspecciona las labores de prevención y control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en el puerto pesquero de My A, barrio de Tra Cau. (Fuente: VNA)

​Quang Ngai, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Ngai intensifica las acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), en cumplimiento de las recomendaciones internacionales y con el objetivo de fortalecer la gestión del sector pesquero.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Do Tam Hien encabezó una delegación que inspeccionó las labores de control y prevención de la pesca IUU en varias localidades de la provincia.

Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Quang Ngai, hasta el 22 de mayo la localidad contaba con 4.960 embarcaciones pesqueras, todas registradas y con su información actualizada en el sistema VNFishbase.

De los 4.793 barcos que se encuentran actualmente operativos, el 100% dispone de licencia de pesca. Entretanto, 67 embarcaciones aún no cumplen los requisitos para obtener o renovar ese permiso, lo que representa el 1,38% del total.

Durante las reuniones con las autoridades locales, Do Tam Hien pidió aplicar de forma decidida y estricta las medidas contra la pesca IUU, bajo el principio de “responsabilidades claras, tareas claras y rendición de cuentas clara”.

Advirtió además que cualquier localidad donde se detecten infracciones o deficiencias deberá responder ante el Comité Popular provincial y los organismos competentes.

El funcionario también exigió inspecciones periódicas en los puertos pesqueros y una evaluación precisa de su eficiencia operativa. Asimismo, instó al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente a coordinarse con las localidades para retirar con prontitud las embarcaciones de alto riesgo o aquellas que no cumplen las condiciones operativas pese a permanecer ancladas.

Al mismo tiempo, pidió revisar e inspeccionar el sistema de fondeaderos y la infraestructura pesquera para garantizar una gestión sincronizada y eficiente.

En relación con la explotación del pez espada (Xiphias gladius) y el atún de aleta amarilla, Do Tam Hien solicitó a la Junta de Administración Portuaria aplicar rigurosamente los mecanismos de trazabilidad y reforzar el control de la calidad de los productos acuáticos tras la captura, con vistas a cumplir las exigencias vinculadas a la lucha contra la pesca IUU.

También reclamó a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley acelerar la tramitación de los casos relacionados con embarcaciones pesqueras incautadas y expedientes de infracción ya resueltos por los tribunales, a fin de contribuir de manera más eficaz al combate contra la pesca ilegal.

Por otra parte, subrayó la necesidad de promover de manera integral la aplicación de tecnologías y la transformación digital en el sector pesquero, desde el registro de embarcaciones y el monitoreo de las actividades en el mar hasta la trazabilidad de los productos acuáticos, con el propósito de mejorar la eficiencia de la gestión y prevenir la pesca IUU./.

VNA
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