Ventas vietnamitas de frutas y verduras superan 2,67 mil millones de USD

Hanoi (VNA) – El valor de las exportaciones de frutas y verduras de Vietnam en mayo se estimó en 614,79 millones de dólares, sin cambios respecto al mismo período del año pasado, según el Departamento de Aduanas.



Con ello, las exportaciones de frutas y verduras superaron los 2,67 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, lo que representa un aumento interanual del 16%.



Mientras tanto, las importaciones de frutas y verduras en mayo alcanzaron un valor de más de 245 millones de dólares, un 25% más que hace un año, elevando el total de las compras externas en el período enero-mayo a casi 1,3 mil millones de dólares. Como resultado, el sector registró un superávit comercial de 1,37 mil millones de dólares durante ese período.



China, Estados Unidos y Corea del Sur se mantuvieron como los mayores compradores de Vietnam, mientras que las exportaciones a mercados como Países Bajos, Alemania y Malasia continuaron registrando un fuerte crecimiento, contribuyendo a reducir la dependencia de unos pocos destinos clave.



El durián destacó como uno de los puntos más brillantes de las exportaciones, manteniendo una elevada tasa de crecimiento. Solo en el primer trimestre, el valor de las exportaciones de durián alcanzó casi 222 millones de dólares, un incremento interanual del 127,8%. La ampliación de los códigos autorizados de zonas de cultivo fue considerada un factor clave detrás de este fuerte crecimiento.



Entretanto, productos tradicionales de exportación como la pitahaya, el plátano, el mango y el coco mantuvieron un desempeño estable. El coco, en particular, ha sido identificado como un producto estratégico de exportación para el próximo período.



Según la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, se espera que la demanda de importación en los principales mercados mundiales continúe creciendo en 2026, impulsada por el aumento de la demanda de alimentos saludables y la recuperación de la economía global. Se prevé que el mercado mundial de frutas y verduras frescas alcance este año los 934,6 mil millones de dólares.



En los próximos meses, se espera que las exportaciones vietnamitas de frutas y verduras mantengan un impulso positivo, ya que muchas frutas clave entran en la temporada alta de cosecha con abundante oferta y mejoras notables en calidad y trazabilidad./.





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