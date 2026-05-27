Vietnam y ONU impulsan un nuevo marco de cooperación para el desarrollo

Hanoi (VNA)- Una reunión del Comité Directivo Conjunto entre el Gobierno vietnamita y las Naciones Unidas (ONU) en 2026 se celebró recientemente en la sede del Ministerio de Finanzas, bajo la copresidencia del viceministro Tran Quoc Phuong y la representante de la ONU Silvia Danailov.



Durante la sesión, Quoc Phuong destacó que la reunión se efectuó en un contexto en el que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo con múltiples objetivos estratégicos de largo plazo, mientras que la cooperación entre Vietnam y la ONU enfrenta también la necesidad de renovar sus contenidos y métodos de implementación.



Por su parte, Silvia Danailov valoró la relación de cooperación estrecha, constructiva y de confianza entre el Gobierno vietnamita y la ONU durante los últimos años, subrayando que esta constituye una base fundamental para promover las prioridades de desarrollo de Vietnam y garantizar la aplicación efectiva del actual marco de cooperación.



Según Danailov, la reunión del Comité Directivo se celebró en un momento clave, cuando Vietnam avanza hacia el objetivo de convertirse en un país de altos ingresos para 2045, con un modelo de desarrollo basado en la innovación, el crecimiento verde y la transformación digital. Al mismo tiempo, el contexto internacional continúa enfrentando profundas turbulencias derivadas de los desafíos climáticos, geopolíticos y la necesidad de reestructurar los recursos destinados al desarrollo.



La representante de la ONU indicó que el proceso de elaboración del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo entre Vietnam y la ONU ha alcanzado importantes avances desde su inicio en agosto del año pasado. Asimismo, reconoció y valoró la participación activa de los ministerios y organismos vietnamitas en las consultas, lo que ha contribuido a perfeccionar las prioridades estratégicas del borrador del nuevo marco de cooperación.



“Esperamos seguir recibiendo aportes del Gobierno vietnamita para perfeccionar el nuevo marco de cooperación, de manera que genere un mayor impacto, incremente el valor agregado y fortalezca una asociación sólida en apoyo a los objetivos de desarrollo de Vietnam”, afirmó Silvia Danailov.



El viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, reafirmó que Vietnam valora el apoyo y acompañamiento de las Naciones Unidas en el proceso de desarrollo socioeconómico del país durante las últimas décadas.



Dijo que Vietnam no solo desea continuar recibiendo apoyo de la ONU, sino que también está dispuesto a contribuir activamente a los objetivos comunes de la organización y de la comunidad internacional, especialmente en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



El viceministro añadió que el marco de cooperación para el período 2027-2031 debe diseñarse de forma que no solo apoye a Vietnam en el cumplimiento de sus metas nacionales de desarrollo, sino que también facilite el intercambio de experiencias de desarrollo con otros países.



Destacó además que el período 2027-2031 tendrá un significado especial, ya que en 2027 se conmemorarán los 50 años del ingreso de Vietnam a las Naciones Unidas.



Durante la reunión, representantes de la ONU presentaron los resultados de la implementación del Marco de Cooperación en el periodo 2022-2026 y expusieron las prioridades del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible Vietnam–ONU 2027-2031.



Entre los ejes prioritarios figuran el desarrollo inclusivo, la transformación económica orientada a compartir la prosperidad, el fortalecimiento de la gobernanza pública, el acceso a la justicia y la promoción del Estado de derecho. Representantes de organismos como UNICEF, UNESCO y Organización Mundial de la Salud también expusieron sus compromisos de cooperación con Vietnam para los próximos años.



El viceministro Tran Quoc Phuong valoró los esfuerzos del equipo redactor de la ONU y de las agencias vietnamitas en la elaboración del informe de evaluación del marco de cooperación 2022-2026 y del borrador del nuevo marco 2027-2031.



Subrayó la importancia de seleccionar programas y proyectos verdaderamente significativos, capaces de generar impactos concretos y alineados con las prioridades de desarrollo del país.



Propuso que el nuevo marco de cooperación incorpore la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, considerándolo un hito importante para reconocer los logros de la cooperación entre las dos partes lo largo de los últimos años./.

VNA