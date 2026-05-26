Vietnam presenta Foro del Futuro de ASEAN 2026 con foco en paz, prosperidad y ciudadanía

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam celebró hoy una rueda de prensa internacional para anunciar oficialmente el Foro del Futuro de la ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026), que se llevará a cabo los días 9 y 10 del próximo mes en Hanoi.

Según el vicecanciller Nguyen Manh Cuong, el AFF está impulsado a partir de una iniciativa del Primer Ministro de Vietnam durante la 43.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en Indonesia en septiembre de 2023.

Se ha organizado con éxito dos ediciones en 2024 y 2025, consolidándose gradualmente como un canal de diálogo abierto que complementa los procesos oficiales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Subrayó que el AFF 2026 constituye el primer evento multilateral de alto nivel y gran escala organizado por Vietnam tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, las elecciones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional del país.

La exitosa organización del foro reafirmará la política exterior independiente, autónoma y pacífica de Vietnam, además de proyectar la imagen de un país dinámico, en desarrollo e integrado profundamente en la comunidad internacional.

El AFF 2026 tendrá como tema central: “Forjando juntos un futuro común: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.

Nguyen Manh Cuong destacó que el tema este año refleja las demandas urgentes de la época y la visión estratégica de Vietnam en un contexto geopolítico internacional complejo. Colocar a las personas en el centro busca garantizar que todos los sectores de la población fortalezcan su capacidad de resiliencia y que nadie quede rezagado en el proceso de desarrollo y transformación.

El vicecanciller Nguyen Manh Cuong habla en la cita (Fuente: VNA)

La edición de este año contará con una escala mayor que las anteriores, con más de 20 actividades. El 8 de junio se celebrarán eventos preliminares, entre ellos un diálogo entre partidos políticos del Sudeste Asiático, la Conferencia de Líderes de Ciudades ASEAN; un coloquio sobre la subregión del Mekong; la Conferencia de Jóvenes del Sudeste Asiático y un debate sobre gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

La ceremonia inaugural oficial tendrá lugar la mañana del 9 de junio en Hanoi, con la participación prevista de altos dirigentes de Vietnam y de varios países miembros de la ASEAN. Las sesiones de debate se centrarán en el fortalecimiento de la resiliencia y la solidaridad de la ASEAN, la prevención de conflictos, la aplicación de la IA, la tecnología financiera (Fintech), la seguridad energética y los modelos de desarrollo.

El director de la Academia Diplomática de Vietnam, Nguyen Hung Son, señaló que el AFF 2026 reunirá a responsables políticos, empresarios, académicos, jóvenes, organizaciones sociales y representantes de la población, con el objetivo de convertirse en una “incubadora” de ideas y soluciones para los desafíos de la región.

Durante la rueda de prensa, representantes de la Cancillería y de la Academia Diplomática también abordaron temas de interés para la prensa, como el fortalecimiento del papel de la ciudadanía en el proceso de desarrollo de la ASEAN, la iniciativa de diálogo multilateral entre partidos políticos del Sudeste Asiático, el papel de las grandes ciudades de la región y la cuestión del Mar del Este.

De acuerdo con Nguyen Hung Son, la paz y la estabilidad en el Mar del Este siguen siendo prioridades para Vietnam y la ASEAN. El respeto al derecho internacional y la resolución pacífica de controversias estarán integrados en las sesiones sobre prevención de conflictos y seguridad regional.

Se espera que el AFF 2026 continúe consolidándose como un foro prestigioso, aportando iniciativas estratégicas y acciones concretas para hacer realidad la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, hacia una región pacífica, cohesionada, resiliente y centrada en las personas./.

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