Política

Máximo dirigente insta a Hanoi a acelerar las reformas y la innovación para impulsar el desarrollo

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, instó a Hanoi a acelerar la transformación digital, mejorar la gobernanza urbana y alcanzar un crecimiento económico superior al 11%.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, presidió hoy en esta capital una conferencia destinada a revisar el borrador del informe sobre la segunda ronda de inspecciones y supervisión realizadas por el Buró Político y la Secretaría para el Buró Ejecutivo del Comité del PCV en la capital vietnamita.

La delegación de inspección evaluó la implementación del modelo de administración local de dos niveles, las soluciones para cumplir los objetivos de crecimiento establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido, la aplicación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como el trabajo de evaluación y clasificación de las organizaciones partidistas y sus funcionarios.

En su intervención, To Lam destacó que Hanoi ha aplicado de forma seria las directrices del Partido y del Estado, obteniendo resultados iniciales importantes en las áreas inspeccionadas. Señaló además que la ciudad ha introducido innovaciones en liderazgo, gestión y métodos de implementación, afrontando de manera ordenada tareas complejas y sin precedentes.

No obstante, advirtió que la capital no debe conformarse con los avances alcanzados hasta ahora, ya que los resultados siguen siendo básicos y aún carecen de sostenibilidad e integralidad. Indicó que los temas inspeccionados son nuevos y complejos, y exigen profundas reformas con impacto en todo el sistema político local y en el modelo de desarrollo de la ciudad.

Respecto al modelo de administración local de dos niveles, el máximo dirigente reconoció los esfuerzos realizados por Hanoi y los resultados alentadores obtenidos en una primera etapa, pero instó a la ciudad a liderar la construcción de un sistema moderno de gobernanza urbana basado en la administración digital y la gestión de datos. También pidió reducir los trámites administrativos innecesarios y las reuniones formalistas, al tiempo que llamó a mejorar la calidad del personal de base y la eficiencia de las administraciones comunales.

Asimismo, solicitó al Buró Ejecutivo del Comité del PCV de Hanoi abordar rápidamente las deficiencias detectadas durante las inspecciones, especialmente las diferencias en la calidad de los funcionarios de base y las limitaciones en capacidad de asesoramiento, gobernanza y transformación digital de algunos cuadros.

To Lam elogió la meta de Hanoi de alcanzar un crecimiento económico superior al 11%, por encima del objetivo nacional, al considerar que refleja el papel pionero de la capital. Sin embargo, subrayó que este objetivo no podrá alcanzarse mediante modelos de crecimiento tradicionales ni con enfoques obsoletos.

En ese sentido, instó a la ciudad a aplicar con rapidez la Resolución número 2 del Buró Político, la Ley de la Capital revisada y el Plan Maestro de Hanoi con visión a 100 años. Recalcó además que, junto con el crecimiento económico, la ciudad debe prestar mayor atención al bienestar social, la salud pública y las políticas de vivienda, especialmente a los proyectos de vivienda social y alquiler para personas de bajos ingresos, garantizando que nadie quede excluido.

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El secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang, habla en la cita (Fuente: VNA)



El líder vietnamita pidió también impulsar la construcción de un “modelo socialista de comuna y barrio” con criterios y estándares claros, capaz de convertirse en referente nacional en infraestructura urbana, gobernanza social y calidad de vida, y que pueda extenderse posteriormente a otras localidades del país.

En relación con la implementación de la Resolución 57, señaló que las actividades vinculadas a ciencia, tecnología e innovación todavía no generan productos con un impacto transformador significativo, mientras que la transformación digital continúa fragmentada y persisten sistemas de datos desconectados en algunos lugares.

To Lam enfatizó que el espíritu central de la Resolución 57 no consiste únicamente en adquirir equipos o digitalizar documentos, sino en transformar el modelo de desarrollo hacia uno sustentado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Afirmó además que Hanoi reúne todas las condiciones para convertirse en el principal centro de innovación del país, aunque advirtió que ello requerirá reformas más profundas, pensamiento innovador y mecanismos piloto más audaces.

Subrayó igualmente la necesidad de reformar el sistema de evaluación y clasificación de funcionarios, garantizando que las valoraciones se basen en la eficiencia, los resultados concretos y el nivel de satisfacción ciudadana. Añadió que los funcionarios con buen desempeño deben ser reconocidos y promovidos, mientras que aquellos que no cumplan con los requisitos deben ser sustituidos de inmediato.

Finalmente, destacó la importancia de adoptar medidas concretas e inmediatas tras las inspecciones para garantizar resultados efectivos./.

VNA
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