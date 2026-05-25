Política

Vietnam y CNN exploran cooperación mediática para APEC 2027

Vietnam y CNN dialogaron sobre cooperación mediática y promoción internacional de la APEC 2027 y la imagen del país asiático.

La vicecanciller vietnamita Le Thi Thu Hang se reúne con Phil Nelson, vicepresidente ejecutivo del grupo estadounidense CNN. (Fuente: Cancillería)
La vicecanciller vietnamita Le Thi Thu Hang se reúne con Phil Nelson, vicepresidente ejecutivo del grupo estadounidense CNN. (Fuente: Cancillería)

Hanoi (VNA) - La vicecanciller vietnamita Le Thi Thu Hang sostuvo hoy un encuentro con Phil Nelson, vicepresidente ejecutivo del grupo estadounidense CNN, para intercambiar sobre posibles áreas de cooperación en comunicación y promoción de la imagen de Vietnam, así como sobre la difusión de la APEC 2027, cuya Semana de Líderes Económicos se celebrará en la provincia de An Giang.

Durante la reunión, la funcionaria expresó su agradecimiento por la buena voluntad y las contribuciones de CNN en la promoción de Vietnam a través de programas y reportajes dedicados a presentar al mundo la cultura, la población y el desarrollo del país sudesteasiático.

Asimismo, destacó los proyectos conjuntos entre CNN y ministerios, sectores y localidades vietnamitas orientados a promover el turismo y fortalecer la imagen nacional en el ámbito internacional.

La viceministra subrayó que, tras casi 40 años de Doi moi (Renovación), Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo centrada en un crecimiento rápido y sostenible, así como en una integración internacional más profunda.

En ese contexto, señaló que la organización de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 representa no solo un honor para Vietnam, sino también una oportunidad estratégica para proyectar al mundo sus logros de desarrollo, su identidad cultural, su potencial turístico y su visión de futuro, especialmente entre las generaciones jóvenes mediante plataformas multimedia y nuevas tecnologías.

Por su parte, Phil Nelson manifestó el interés de CNN en continuar difundiendo historias sobre un “nuevo Vietnam”, marcado por un fuerte crecimiento económico, innovación tecnológica y una cultura rica y distintiva.

El ejecutivo indicó que CNN impulsa actualmente un ecosistema mediático multiplataforma, expandiendo su presencia más allá de la televisión tradicional hacia plataformas digitales y redes sociales como TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, con el objetivo de conectar de manera más eficaz con las audiencias jóvenes.

Asimismo, reiteró el deseo del grupo estadounidense de ampliar la cooperación con organismos y localidades vietnamitas en ámbitos como comunicación, promoción turística, cultura, innovación y crecimiento económico.

Nelson agregó que CNN también está interesada en explorar iniciativas relacionadas con contenidos mediáticos y campañas de comunicación, así como en acompañar a Vietnam en la preparación y organización de la APEC 2027.

Al término del encuentro, ambas partes acordaron mantener una coordinación estrecha para estudiar fórmulas de cooperación apropiadas que contribuyan a promover de manera efectiva la imagen de Vietnam y de la APEC 2027 ante la comunidad internacional./.

VNA
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