Parlamento vietnamita impulsa una renovación integral del trabajo de atención ciudadana y supervisión

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, pidió renovar de manera profunda el trabajo relacionado con las peticiones ciudadanas y la supervisión parlamentaria, con el objetivo de garantizar una gestión más sustancial, responsable y cercana a la población.



Durante una reunión celebrada este 25 de mayo con el órgano permanente de la Comisión parlamentaria de Aspiraciones Ciudadanas y Supervisión para debatir las tareas prioritarias de 2026 y del mandato 2026-2031, el dirigente subrayó que la ciudadanía debe percibir que el Parlamento “escucha de verdad, supervisa de verdad y promueve soluciones reales”.



Según destacó, en la XV Legislatura y en el inicio de la XVI Legislatura, la Comisión ha contribuido al perfeccionamiento del marco legal sobre supervisión parlamentaria, además de mantener las labores de recepción de ciudadanos, tramitación de denuncias y recopilación de recomendaciones de los votantes. Asimismo, valoró los primeros avances en materia de transformación digital.



No obstante, señaló varias limitaciones pendientes, entre ellas el insuficiente papel estratégico de la Comisión, la dispersión de los datos sobre aspiraciones ciudadanas y la falta de mecanismos eficaces de seguimiento posterior a las actividades de supervisión. También advirtió que la transformación digital aún no ha generado avances significativos y que persisten dificultades en la coordinación interinstitucional y en la capacidad profesional especializada.



En ese contexto, Tran Thanh Man afirmó que la Comisión no puede limitarse a recibir y transferir denuncias o elaborar informes, sino que debe convertirse en un órgano estratégico capaz de detectar tempranamente problemas, alertar sobre deficiencias en las políticas públicas y dar seguimiento integral a las responsabilidades de ejecución.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Al reiterar que “el pueblo es la raíz” y el centro del desarrollo, el presidente de la Asamblea Nacional insistió en que las labores de atención ciudadana y supervisión deben estar estrechamente vinculadas durante la XVI Legislatura. Explicó que las actividades de atención a las demandas populares deben aportar información práctica sobre las inquietudes sociales y las deficiencias en la implementación de políticas, mientras que la supervisión parlamentaria debe abordar hasta el final los problemas detectados y exigir responsabilidades concretas.



El dirigente también pidió transformar el método de trabajo de la Comisión, pasando de una gestión administrativa a un enfoque centrado en el análisis, la previsión y la formulación de recomendaciones de políticas públicas. Cada propuesta, afirmó, debe contar con fundamentos claros, responsables identificados, soluciones concretas y mecanismos de seguimiento efectivos.



Respecto a los informes mensuales sobre aspiraciones ciudadanas, solicitó elevar su calidad para que no se limiten a estadísticas sobre denuncias o reuniones con ciudadanos, sino que permitan identificar tendencias emergentes, sectores conflictivos, zonas complejas y casos con riesgo de convertirse en focos de tensión social.



En relación con el contacto con los votantes, exhortó a evitar formalismos y garantizar que la población pueda expresar plenamente sus preocupaciones sobre la situación socioeconómica, el orden público y los problemas surgidos a nivel local. “Nadie conoce mejor una comunidad que sus propios habitantes”, enfatizó.



Sobre las actividades de supervisión, pidió que sean más rigurosas, focalizadas y acompañadas de mecanismos de verificación posterior. Indicó que deben concentrarse en cuestiones clave como los obstáculos institucionales, la ejecución de políticas, la asignación de recursos, la disciplina administrativa y la calidad de los servicios públicos.



Las conclusiones derivadas de esas actividades, añadió, deben establecer claramente responsabilidades, plazos de cumplimiento e indicadores de evaluación, a fin de evitar que las recomendaciones “caigan en el silencio”.



En cuanto a dos grandes proyectos relacionados con la supervisión parlamentaria para el nuevo mandato, Tran Thanh Man señaló que estos deben convertirse en iniciativas estratégicas de 2026 y de toda la legislatura, orientadas a eliminar cuellos de botella, liberar recursos, fortalecer la disciplina en la ejecución y proteger los derechos legítimos de la población.



El presidente del Legislativo también destacó que la transformación digital debe convertirse en un avance decisivo en las labores de atención ciudadana y supervisión. Para ello, propuso construir una plataforma de datos integrada que permita gestionar la recepción de ciudadanos, las denuncias y la supervisión de las recomendaciones de los votantes.



Además, instó a estudiar la aplicación gradual de tecnologías digitales e inteligencia artificial para clasificar denuncias, detectar problemas recurrentes, identificar tendencias de descontento social y apoyar la selección de contenidos de supervisión, con el objetivo de pasar de una gestión reactiva a una prevención temprana.



Finalmente, pidió fortalecer el equipo de funcionarios encargados de las labores de atención ciudadana y supervisión mediante capacitación especializada, el uso de expertos y científicos, así como la promoción de un entorno laboral innovador y cohesionado./.