Diplomacia entre pueblos fortalece vínculos entre Vietnam y Camboya

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Asociación de Amistad Vietnam-Camboya y su par camboyana celebraron hoy su cuarta conferencia conjunta para el período 2022-2027 en Ciudad Ho Chi Minh, en la cual reafirmaron el compromiso compartido de profundizar la amistad tradicional y la cooperación integral entre ambos países vecinos.

El evento fue copresidido por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam y titular de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, Nguyen Thi Thanh, y la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefa del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad para el Desarrollo de la Patria de ese país, Men Sam An.

Ambas partes revisaron las actividades de coordinación bilateral en 2025 y se definieron las prioridades para 2026. La conferencia proporcionó una plataforma para que las localidades fronterizas, las empresas y las organizaciones de amistad intercambiaran experiencias en la promoción de actividades entre los pueblos, con el fin de consolidar aún más la amistad entre Vietnam y Camboya en la nueva era.

En su intervención, Nguyen Thi Thanh señaló que la amistad tradicional y la cooperación integral entre ambos países continuaron floreciendo en 2025. Los intercambios pueblo a pueblo y la coordinación entre las dos asociaciones desempeñaron un papel cada vez más importante en el fortalecimiento de la base social que sustenta las relaciones bilaterales.

Enfatizó que los logros alcanzados subrayaron la importancia de la diplomacia entre personas para fomentar la solidaridad, el entendimiento mutuo y la confianza entre ambos pueblos, y también proporcionaron una valiosa experiencia para la cooperación futura.

la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam y titular de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, Nguyen Thi Thanh, y la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya y jefa del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad para el Desarrollo de la Patria de ese país, Men Sam An (Fuente: VNA)

Al acordar las actividades para el segundo semestre de 2026 y 2027, periodo que conmemora el 60.º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, la subtitular de la Asamblea Nacional de Vietnam destacó la necesidad de fortalecer aún más los esfuerzos educativos y de comunicación dirigidos a las generaciones más jóvenes, promoviendo la conciencia sobre la larga trayectoria de solidaridad y la colaboración integral entre ambas naciones.

Asimismo, hizo un llamado a una mayor vigilancia contra la desinformación y las distorsiones que podrían socavar las relaciones bilaterales.

Por su parte, Men Sam An resaltó el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales en los ámbitos de política, diplomacia, defensa, seguridad, comercio, turismo, cultura y ciencia.

Expresó su profunda gratitud por el inestimable apoyo de Vietnam a Camboya, tanto en el pasado como en el presente, afirmando que el pueblo camboyano jamás olvidará los sacrificios realizados por los soldados y expertos voluntarios vietnamitas para liberar a su país del régimen genocida.

Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y las actividades de amistad, particularmente entre las provincias fronterizas, y ampliar la cooperación en programas de bienestar social, asistencia humanitaria y apoyo comunitario en zonas remotas, desfavorecidas y afectadas por desastres.

Los delegados también destacaron que el comercio bilateral alcanzó los 11 mil millones de USD en 2025 y se prevé que aumente a 20 mil millones de USD en los próximos años, en consonancia con los compromisos adquiridos por los líderes de ambos países.

Vietnam es actualmente el segundo socio comercial más importante de Camboya a nivel mundial y el principal dentro de la ASEAN. Vietnam cuenta además con 219 proyectos de inversión vigentes en el país vecino, con un capital registrado total de 2,95 mil millones de USD, lo que lo sitúa entre los cinco principales inversores de la ASEAN en Camboya./.

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