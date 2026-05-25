Impulsan la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia

Bangkok (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, realizarán una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo de 2026, en respuesta a una invitación del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su pareja.



Se trata de la primera vez que To Lam visita el país vecino en su alta dignidad, un viaje de gran relevancia que acontece en el contexto de la conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos bilaterales (6 de agosto de 1976). La gira oficial representa una oportunidad propicia para que los máximos líderes de ambas naciones examinen la trayectoria de medio siglo de nexos tradicionales y abran nuevos horizontes para elevar la cooperación a un nivel más alto, eficiente y profundo, en beneficio de ambos pueblos y de la paz regional.



A lo largo de cinco décadas, la confianza política mutua se ha consolidado de manera constante a través del intercambio frecuente de delegaciones en todos los canales del Estado, el Gobierno y el Parlamento, así como los vínculos empresariales, locales y pueblo a pueblo.



El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung. Foto: VNA



Ambas partes establecieron la Asociación Estratégica en junio de 2013, siendo las dos primeras naciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en fundar este marco de cooperación, el cual fue elevado a Asociación Estratégica Reforzada en 2015 y, finalmente, a la categoría de Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025.



Actualmente, los dos vecinos cuentan con 10 mecanismos de cooperación y diálogo en todos los sectores, que abarca la política, diplomacia, defensa, seguridad y economía, entre los cuales destaca la Reunión Conjunta de Gabinetes a nivel de jefes de Gobierno.



En el sector económico, Tailandia se posiciona como el mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN, con un intercambio mercantil bidireccional que alcanzó más de 22 mil millones de dólares en 2025, lo que representó un incremento de alrededor del 10 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que en los primeros cuatro meses de 2026 la cifra se ubicó en 8,59 mil millones de dólares, con miras a alcanzar la meta de 25 mil millones de dólares.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, (derecha) y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul. Foto: VNA



Respecto a las inversiones, el país siamés ocupa el octavo lugar entre las naciones y territorios con capital en el mercado vietnamita, registrando más de 15 mil millones de dólares distribuidos en cerca de 800 proyectos enfocados principalmente en la industria manufacturera, la producción general, la energía eólica, la petroquímica, los bienes raíces y el comercio mayorista y minorista.



En paralelo, los nexos en defensa y seguridad se profundizan mediante la coordinación en el combate contra los delitos transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y las amenazas a la ciberseguridad.



El turismo y la cultura constituyen otros puntos brillantes de la relación bilateral. Anualmente, aproximadamente un millón de viajeros vietnamitas visitan Tailandia, mientras que entre 400 mil y 500 mil turistas tailandeses ingresan a Vietnam.



Los idiomas de ambos países se imparten como materias oficiales u opcionales en diversos centros de educación superior, con el respaldo del Gobierno tailandés a universidades vietnamitas como la Universidad Nacional de Hanoi, la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh y la Universidad de Da Nang.



Asimismo, existen más de 20 pares de localidades que sostienen memorandos de entendimiento, a la vez que una comunidad de más de 100 mil personas de origen vietnamita reside legalmente en Tailandia, ejerciendo como un puente de solidaridad.



De acuerdo con el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, este viaje posee un significado crucial al ser la primera gira de To Lam a un país de la ASEAN en sus nuevas funciones.



Según informó el embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung, el máximo dirigente de Vietnam sostendrá conversaciones oficiales con las máximas autoridades tailandesas para sentar las bases institucionales del porvenir.



En el marco de la agenda oficial, ambas partes presentarán el logotipo conmemorativo del 50 aniversario diplomático y adoptarán formalmente el Programa de Acción para la Implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia para el período 2026-2031, el cual incluye la estrategia de las “Tres Conexiones” enfocada en el enlace de las cadenas de suministro industriales como la automotriz y la electrónica, la vinculación de empresas y mercados, y la alineación entre la estrategia de crecimiento verde de Vietnam y el modelo de economía Bio-Circular-Verde (BCG) de Tailandia en energías limpias.



Durante su estancia, To Lam mantendrá además un encuentro con la comunidad de compatriotas residentes en esa nación./.