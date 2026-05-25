Parlamento vietnamita impulsa la ciencia y la innovación como motores de desarrollo

Hanoi (VNA)- La Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional no puede quedar rezagada frente a la práctica, y cada uno de sus miembros debe combinar el pensamiento dialéctico de un científico con el compromiso de un formulador de políticas, para convertir la ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y energía en motores para impulsar a Vietnam hacia una nueva era de desarrollo.



Así lo afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, durante una sesión de trabajo celebrada hoy con la Comisión sobre las prioridades clave para 2026 y el período 2026-2031, en la cual reconoció el espíritu de responsabilidad y la proactividad de los miembros permanentes de la entidad.



El dirigente señaló que las tareas para 2026 y para todo el mandato de la XVI Legislatura serán más exigentes, en el contexto de la implementación del objetivo de crecimiento de dos dígitos y de las dos metas centenarias del país: para 2030, convertir a Vietnam en una nación en desarrollo con ingresos medios altos; y para 2045, transformarlo en un país desarrollado con ingresos altos.



En tal sentido, solicitó a la Comisión concentrarse en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, especialmente en los ámbitos relacionados con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. También instó a renovar el pensamiento en la elaboración de leyes, adoptando una visión más estratégica y métodos más creativos y proactivos.



Además de asesorar en la promulgación de políticas, la Comisión debe reforzar la supervisión de su ejecución, en particular de las leyes vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, entre ellas la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley de la Industria de la Tecnología Digital y la Ley de Inteligencia Artificial.



Exigió centrar la supervisión en la implementación de dichas legislaciones, evaluando si la emisión de decretos y circulares de orientación se despliega de manera fluida desde el nivel central hasta las localidades. Para que la supervisión sea certera y correcta, se debe contar con programas de fiscalización mensuales, trimestrales y anuales, además de intensificar el seguimiento periódico de los asuntos de actualidad que generan preocupación entre la opinión pública y los votantes.



La jefa de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, Nguyen Thanh Hai, interviene en la sesión (Foto: VNA)

Thanh Man exhortó a perfeccionar el marco institucional de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, así como revisar las normativas contradictorias, superpuestas o desactualizadas para proponer modificaciones oportunas.





Asimismo, urgió continuar investigando y coordinando el perfeccionamiento de proyectos legislativos claves relacionados con la tecnología digital, la economía digital y la innovación; establecer mecanismos de protección para los cuadros y científicos que se atrevan a pensar, actuar y generar avances tecnológicos; y reducir al máximo los trámites administrativos en la investigación científica.



En relación con los siete importantes proyectos de ley cuya evaluación principal corresponde a la Comisión, tales como la Ley de Electricidad y las modificaciones a la Ley de Protección Ambiental y la Ley de Seguridad Alimentaria, el dirigente sugirió avanzar decididamente desde una simple “revisión de expedientes” hacia una “evaluación de políticas y asesoramiento estratégico”.



Subrayó que los informes de evaluación deben sustentarse en análisis de políticas, datos concretos, evaluación de impactos y previsión de riesgos, con el fin de elevar la calidad y la eficacia del trabajo legislativo.



En materia de transformación digital, subrayó que este proceso debe desarrollarse de manera sustancial y evitar el formalismo. Dijo que la Comisión debe convertirse en un modelo ejemplar de “órgano parlamentario digital”, moderno, sin papeles y con capacidad de procesar el trabajo basándose en datos.



Asimismo, pidió coordinar la construcción de un sistema compartido de bases de datos digitales que integre inteligencia artificial al servicio de los diputados, además de estandarizar e interconectar los datos utilizados en la evaluación legislativa.



El dirigente también exigió fortalecer a la Comisión en términos de especialización, datos y recursos humanos expertos, promoviendo una mayor coordinación y movilización de redes de especialistas, gestores, científicos, organizaciones de investigación y universidades./.