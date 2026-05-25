Máximo dirigente de Vietnam urge a renovar la investigación científica básica

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, urgió hoy a renovar de manera enérgica la investigación científica básica tanto en la percepción como en las instituciones, los mecanismos de inversión, la ejecución y los métodos operativos con el fin de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva etapa.



Al presidir una reunión de trabajo de la Junta permanente del Comité Directivo para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en esta capital, el mandatario vietnamita enfatizó que se trata de un asunto estratégico directamente relacionado con el modelo de crecimiento, la capacidad de autonomía y la posición del país indochino en el siglo XXI.



En el encuentro, que contó con la participación de miembros del Buró Político, del Secretariado, del Comité Central del Partido y dirigentes de ministerios, sectores, institutos de investigación y universidades, To Lam evaluó que la percepción sobre el rol de las ciencias básicas ha experimentado un cambio trascendental, pues ya no se consideran actividades puramente académicas, sino la base del conocimiento nacional y el origen de las tecnologías centrales, los recursos humanos de élite, la previsión estratégica y la planificación de políticas.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, urge a renovar la investigación científica básica. (Foto: VNA)



Sin embargo, el máximo dirigente señaló diversas limitaciones y deficiencias actuales que no se corresponden con el ritmo de desarrollo del país, tales como el bajo nivel de inversión, la falta de un ecosistema de investigación sólido y la dispersión en las actividades científicas.



Asimismo, apuntó la escasez de grupos de investigación fuertes, la persistencia de un pensamiento administrativo burocrático en la gestión científica, la falta de laboratorios modernos y bases de datos masivas, así como la debilidad en el contingente de expertos principales y la persistente fuga de cerebros que afecta a los jóvenes científicos.



Respecto a las ciencias sociales y las humanidades, el mandatario instó a reconocer plenamente su papel estratégico en la gobernanza, la construcción institucional, el desarrollo cultural y la estabilidad social, precisando que una nación puede importar tecnología pero no un modelo de desarrollo adaptado a su propia historia y cultura.



Por ende, determinó que el objetivo general de cara al futuro es edificar una ciencia básica moderna, autónoma e integrada, capaz de generar nuevos conocimientos y formar talentos para servir al progreso sostenible, fijando la meta de eliminar los obstáculos actuales y estructurar un ecosistema homogéneo para 2030, y consolidar campos científicos competitivos a nivel internacional hacia el año 2045.



Para materializar estas metas, To Lam propuso transformar la gestión administrativa tradicional en una gobernanza de la innovación basada en evaluaciones posteriores a los proyectos según su calidad e impacto a largo plazo, aceptando los riesgos inherentes a la labor científica y protegiendo la libertad académica.



En el ámbito financiero, sugirió diseñar mecanismos diferenciados que aseguren presupuestos estables para el conocimiento puro, articulen fondos estatales y corporativos para las tecnologías estratégicas, y mantengan el rol conductor del Estado en las ciencias sociales, dado que sus resultados constituyen bienes públicos no comerciales.



A su vez, To Lam demandó situar al ser humano en el centro mediante el desarrollo de un sistema de captación y estímulo a los talentos locales y de la comunidad de intelectuales vietnamitas en el extranjero, además de priorizar la construcción de una infraestructura de datos compartida y laboratorios clave que funcionen como plataformas estratégicas en la era de la inteligencia artificial.



De igual manera, abogó por reposicionar a las dos Academias de Ciencias de Vietnam como instituciones del saber estratégico integradas con las universidades y las empresas, al tiempo que llamó a promover una cooperación internacional selectiva para elevar los estándares nacionales de investigación y proteger los intereses del país.



Al concluir la sesión, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, encargó al Comité directivo perfeccionar el informe correspondiente para presentarlo al Buró Político, con vistas a dirigir al Comité partidista del Gobierno en la implementación de tareas cruciales, entre las que sobresalen la elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de las Ciencias Básicas hasta 2045, el establecimiento de un fondo nacional plurianual de investigación y la emisión de estándares de integridad científica nacional que sirvan de base para la formulación de las leyes, resoluciones, estrategias, planificaciones y políticas de la nación./.