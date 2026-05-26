Política

Vietnam y Laos refuerzan cooperación en formación de cuadros y políticas públicas

Vietnam y Laos acordaron fortalecer su cooperación en formación de cuadros dirigentes, investigación científica y políticas públicas.

El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, el presidente de LASES, Leeber Leebouapao (Fuente: VNA)
El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, el presidente de LASES, Leeber Leebouapao (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) — El director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, mantuvo hoy en esta capital una reunión de trabajo con una delegación del Instituto Nacional de Ciencias Económicas y Sociales de Laos (LASES), encabezada por su presidente, Leeber Leebouapao.

Durante la reunión, Minh Huan felicitó a los dirigentes, el Estado y el pueblo de Laos por sus logros, especialmente el éxito del XII Congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), y reafirmó la voluntad de su entidad de seguir promoviendo una cooperación tradicional y estrecha con LASES.

En la cita, ambas partes intercambiaron información sobre sus respectivas actividades y debatieron medidas para mejorar la eficacia de la cooperación en el próximo período, especialmente en materia de formación de cuadros y cooperación en investigación científica.

En cuanto a la formación de cuadros dirigentes y de gestión para Laos, Minh Huan señaló que la cooperación se renovará conforme a las orientaciones de los máximos dirigentes de ambos Partidos. En consecuencia, los cursos de formación se organizarán principalmente en Laos, con el fin de evitar que los funcionarios se ausenten de sus puestos durante largos períodos. Vietnam apoyará el diseño de los programas y enviará expertos para impartir clases, puntualizó.

Para mejorar el carácter práctico de la formación, el alto funcionario propuso que LASES aporte documentación, datos reales y actualice los contenidos relacionados con la línea del XII Congreso del PPRL.

A su vez, Leeber Leebouapao informó que su instituto cuenta con 210 empleados, pero solo 13 doctores, cifra aún insuficiente para las necesidades de desarrollo. Por ello, el presidente de LASES solicitó que la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh continúe apoyando la formación de jóvenes investigadores altamente cualificados.

Ambas partes también abordaron la preparación del seminario científico cuatripartito entre la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, LASES y la Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos, previsto para agosto de 2026 en Vientiane, con el tema: “Cooperación integral Vietnam–Laos: autonomía económica estratégica y mejora de la capacidad de implementación de políticas en el contexto de la globalización”.

Las dos instituciones acordaron continuar revisando y evaluando los contenidos de cooperación existentes, con el fin de consolidar los resultados alcanzados, añadir nuevos contenidos acordes con la realidad y contribuir a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos./.

VNA
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