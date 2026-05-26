Premier vietnamita pide transformar modelo económico en la provincia de Vinh Long

Vinh Long, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en la provincia sureña de Vinh Long una reunión con el Buró Permanente del Comité del Partido provincial para revisar la situación del desarrollo socioeconómico, el objetivo de crecimiento de dos dígitos y la resolución de dificultades y obstáculos locales.

El premier reconoció y valoró los esfuerzos del dicho Comité partidista, las autoridades y la población de Vinh Long en un contexto aún complejo, destacando que la localidad ha mantenido la estabilidad política y social, garantizado la defensa y la seguridad, y obtenido resultados positivos en el desarrollo socioeconómico.

Sin embargo, señaló que el crecimiento económico aún no es sostenible ni ha alcanzado el escenario previsto; la agricultura sigue siendo fragmentada y con limitada aplicación de ciencia y tecnología; las empresas son de pequeña escala y con baja competitividad; y la atracción de inversiones en agricultura de alta tecnología y procesamiento industrial sigue siendo débil. Asimismo, la infraestructura de transporte y logística aún no responde a las exigencias del desarrollo.

También indicó que la ejecución de la inversión pública es lenta, persisten dificultades y obstáculos prolongados sin resolver, y los recursos humanos de alta calidad siguen siendo insuficientes. La tasa de pobreza aún es elevada y la reforma administrativa no cumple plenamente los requisitos, con procedimientos aún superpuestos en algunos ámbitos.

El premier subrayó la necesidad de renovar el pensamiento de desarrollo, pasando de una gestión administrativa a un enfoque de creación de desarrollo; innovar los métodos de dirección y administración con espíritu proactivo, creativo y de responsabilidad.

La provincia debe revisar la planificación provincial conforme a la región del Delta del Mekong; además de resolver los proyectos pendientes y gestionar adecuadamente los activos públicos infrautilizados, recalcó.

Señaló que es necesario renovar el modelo de crecimiento, no depender únicamente de la agricultura tradicional, sino impulsar la industria, los servicios, la atracción de inversiones y la mejora de la calidad del capital humano. Al mismo tiempo, se debe desarrollar una agricultura de alto valor añadido, verde y circular, con cadenas de valor integradas desde la producción hasta el consumo, impulsando el procesamiento profundo, la marca, la trazabilidad y la ampliación de mercados.

En la cita (Fuente: VNA)

El jefe de Gobierno pidió elaborar escenarios de crecimiento, asignando responsabilidades concretas; desarrollar infraestructura de transporte y logística, conectando con autopistas, carreteras nacionales y vías fluviales; fortalecer la conexión regional con las urbes de Can Tho y Ciudad Ho Chi Minh; y promover la infraestructura digital y la transformación digital.

Por otro lado, instó a acelerar la resolución de proyectos atrasados, la ejecución de la inversión pública y la reasignación flexible de capital; mejorar el entorno de inversión y fomentar la economía privada, la innovación y el emprendimiento. El aparato de gobierno local de dos niveles debe operar de manera fluida y eficaz, con atención a la formación de funcionarios y la gestión de activos públicos.

En materia de ciencia, tecnología y transformación digital, destacó el impulso de la alfabetización digital, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad y la vinculación de la formación con las necesidades empresariales. También subrayó la importancia de las políticas de bienestar social, vivienda social, minorías étnicas y religión, así como el mantenimiento de la defensa, la seguridad y el orden social.

Según el informe de autoridades locales, el Producto Interno Bruto de Vinh Long del primer trimestre de 2026 creció un 5,3%, mientras que los ingresos presupuestarios alcanzaron el 47,38% de la previsión anual. La provincia ha ajustado su escenario de crecimiento, con metas trimestrales superiores al 10%. La inversión pública para 2026 asciende a 13.845 mil millones de VND (cerca de 530 millones de USD), con casi la totalidad ya asignada, aunque la ejecución sigue siendo lenta debido a la liberación de terrenos, la escasez de materiales y trámites administrativos.

Ese mismo día, el primer ministro Le Minh Hung rindió homenaje floral y ofreció incienso en los sitios conmemorativos de los ex jefes del Gobierno Pham Hung y Vo Van Kiet en la provincia de Vinh Long./.

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