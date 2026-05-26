Vínculos entre Vietnam y Tailandia alcanzarán un nuevo nivel

Hanoi (VNA) - La próxima visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, del 27 al 29 de este mes, elevará la relación bilateral a un nuevo nivel y profundizará el marco de la Asociación Estratégica Integral.



Así lo afirmó la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya, durante una entrevista concedida a la prensa sobre los aspectos más destacados de esta gira oficial, que se realiza en respuesta a una invitación del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y su cónyuge, y que coincide con el 50 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos bilaterales (1976-2026).



La diplomática destacó el significado y la importancia especial de este viaje, al señalar que se trata de la primera visita oficial del máximo líder de Vietnam a Tailandia tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y la consolidación del nuevo aparato de liderazgo del país indochino. De igual manera, Tailandia tiene el honor de ser el primer destino de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que To Lam visita antes de continuar su gira por otros países de la región, lo cual refleja la confianza y el respeto mutuo entre ambas partes.



De acuerdo con Urawadee Sriphiromya, el logro central de la visita desde la perspectiva estratégica será la discusión detallada para aprobar el Plan de Acción (POA) para el período 2026-2031, con el fin de materializar la Asociación Estratégica Integral establecida el año pasado. El documento constituirá un esquema abarcador en todas las áreas de cooperación para apoyarse mutuamente en la consecución de la seguridad, la paz y la prosperidad comunes en un entorno internacional desafiante.



Al evaluar los éxitos recientes, la embajadora aseveró que los nexos bilaterales atraviesan por su mejor momento histórico. En el ámbito económico, el comercio bidireccional superó los 23 mil millones de dólares y se aproxima a la meta de 25 mil millones de dólares, mientras que Tailandia ascendió del noveno al octavo puesto entre los mayores inversores extranjeros en el mercado vietnamita.



En materia de defensa y seguridad, el arribo de un buque de la Armada Real de Tailandia a Ciudad Ho Chi Minh tras una interrupción de 11 años sirvió como una prueba de la creciente confianza mutua.



Respecto a los nuevos motores económicos, la diplomática detalló que los lazos comerciales se rigen por la estrategia de las “Tres Conexiones”: cadenas de suministro, economías locales y desarrollo sostenible.



En la cadena de suministro, ambos países transitan de los productos mecánicos tradicionales hacia la alta tecnología, los chips semiconductores, la transformación digital y las aplicaciones de realidad extendida (XR), respaldados por el desarrollo de la infraestructura de transporte en Vietnam.



Por otra parte, las empresas tailandesas invierten en parques industriales verdes en Vietnam y operan como plataformas de distribución para que los productos agrícolas vietnamitas accedan a los supermercados de Tailandia y Europa.



En el sector energético, las firmas tailandesas han invertido alrededor de tres mil millones de dólares para generar tres mil megavatios a partir de fuentes renovables y térmicas en Vietnam, al tiempo que exploran oportunidades en Fintech, banca digital, servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO), y la formación en el sector de la salud médica.



En el plano regional, la diplomática ratificó que Hanoi y Bangkok comparten posturas similares orientadas a promover una zona de paz basada en las leyes internacionales, mantener la solidaridad de la ASEAN y adoptar un enfoque equilibrado ante las grandes potencias.



En materia ambiental, reafirmó el compromiso mutuo de alcanzar las cero emisiones netas (Net Zero) y cooperar en la gestión de los recursos hídricos mediante la Comisión del Río Mekong (MRC), la agricultura inteligente y el control de la neblina transfronteriza./.

VNA