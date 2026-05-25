Comunidad vietnamita en Tailandia espera un nuevo impulso en las relaciones bilaterales

Bangkok (VNA) - La próxima visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, del 27 al 29 de mayo, ha despertado grandes expectativas entre la comunidad vietnamita residente en el país vecino, que confía en que el viaje contribuirá a impulsar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.



La comunidad vietnamita en Tailandia, integrada por más de 100 mil personas, mantiene una presencia consolidada en distintas localidades del país, donde sus miembros viven, estudian y trabajan con reconocimiento legal por parte de las autoridades tailandesas y aportan activamente al desarrollo socioeconómico local.



Además de preservar una profunda tradición patriótica y un fuerte vínculo con su tierra natal, los vietnamitas en Tailandia participan activamente en la conservación y promoción de sitios históricos relacionados con el Presidente Ho Chi Minh, considerados símbolos de la amistad entre los dos pueblos.



En los últimos años, las asociaciones vietnamitas han trabajado de manera coordinada con las autoridades locales y organismos de Vietnam para desarrollar actividades culturales, programas de enseñanza del idioma vietnamita, iniciativas benéficas e intercambios populares y empresariales, fortaleciendo así la base social de las relaciones bilaterales.



El presidente de la Asociación de Vietnamitas en Tailandia, Ho Van Lam, destacó que la comunidad coterránea continúa consolidando su posición dentro de la sociedad tailandesa y desempeña un papel relevante como puente de conexión en ámbitos como la cultura, la educación, el comercio y el turismo.



Según Ho Van Lam, el encuentro previsto entre To Lam y la comunidad vietnamita durante la visita oficial representa una importante fuente de estímulo para los connacionales, quienes seguirán preservando su identidad cultural, manteniendo sus lazos con la patria y contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Tailandia.



La visita se produce en un momento especialmente significativo, tras la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025 y en vísperas del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se celebrará en agosto de 2026.



En este contexto, la comunidad vietnamita espera que el viaje abra nuevas oportunidades de cooperación entre localidades, empresas, instituciones educativas y organizaciones populares de ambas naciones.



Asimismo, los vietnamitas residentes en Tailandia expresaron su deseo de que Hanoi y Bangkok continúen ampliando la colaboración en áreas como economía, comercio, inversión, educación, intercambios juveniles y preservación cultural, además de facilitar aún más los intercambios populares, el turismo y la conectividad aérea, así como atender cuestiones relacionadas con el estatus legal y la nacionalidad.



Ho Van Lam manifestó su confianza en que las relaciones binacionales seguirán desarrollándose de manera sólida, práctica y efectiva, en beneficio de los pueblos de ambos países y de la comunidad vietnamita residente en Tailandia./.

VNA