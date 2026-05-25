Primer ministro vietnamita pide acelerar proyectos de vivienda en alquiler

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, llamó a reorientar el desarrollo del mercado inmobiliario hacia un modelo que combine la vivienda comercial con la vivienda en alquiler, al considerar este último segmento como una estrategia de largo plazo destinada a responder a las necesidades habitacionales de amplios sectores de la población.



Durante una reunión celebrada hoy con autoridades de Hanoi y representantes de ministerios y organismos centrales, el jefe de Gobierno subrayó que la vivienda en alquiler debe convertirse en una prioridad, especialmente para obreros, trabajadores, estudiantes, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas con necesidad de acceder a alojamientos asequibles y estables.



El encuentro tuvo como finalidad implementar las orientaciones establecidas en el Aviso No. 64-TB/VPTW sobre la ejecución de la Directiva No. 34-CT/TW relativa al desarrollo de viviendas sociales y las políticas habitacionales en el futuro. Entre las prioridades definidas figura el impulso de complejos residenciales en alquiler en grandes ciudades, parques industriales, zonas económicas y corredores económicos estratégicos.



Durante la sesión, los participantes evaluaron la demanda real de viviendas en alquiler en Hanoi según los distintos grupos sociales y segmentos del mercado, analizaron la brecha existente entre la oferta y la demanda, y debatieron mecanismos para movilizar recursos financieros y perfeccionar el marco jurídico que permita acelerar este tipo de proyectos.



Al concluir la reunión, Le Minh Hung afirmó que existe un amplio consenso sobre la necesidad de continuar perfeccionando las instituciones y políticas vinculadas al desarrollo de viviendas en alquiler. Destacó que Hanoi, una de las ciudades con mayor ritmo de urbanización del país, fue seleccionada como modelo piloto para aplicar nuevas políticas y extraer experiencias que posteriormente puedan extenderse a otras localidades.

El ministro de Construcción, Tran Hong Minh, en el evento. (Fuente: VNA)



El Primer Ministro reconoció los avances logrados en los últimos años en materia de vivienda social, gracias a la mejora gradual del marco legal, la simplificación de procedimientos y el aumento de la oferta habitacional. Hanoi, precisó, superó los objetivos previstos para 2025 en el desarrollo de vivienda social y actualmente impulsa numerosos proyectos para las próximas etapas.



No obstante, advirtió que el mercado inmobiliario aún presenta desequilibrios, debido a que la oferta sigue concentrándose principalmente en viviendas comerciales para la venta, mientras que los proyectos de alquiler de largo plazo y precios accesibles continúan siendo insuficientes. A ello se suma el uso ineficiente de parte del patrimonio público destinado a vivienda y la falta de incentivos suficientemente atractivos para estimular la participación del sector privado.



Le Minh Hung insistió en que, aunque se trata de un desafío complejo, resulta imprescindible actuar de inmediato y con determinación. En ese sentido, señaló que el Estado no subsidiará completamente la vivienda, pero tampoco dejará el mercado librado únicamente a la autorregulación, sino que desempeñará un papel orientador mediante políticas de planificación, suelo, finanzas y crédito.



El dirigente subrayó además que el desarrollo de viviendas en alquiler debe integrarse con la planificación urbana, el transporte público, las zonas industriales y el mercado laboral, priorizando las grandes ciudades y las áreas económicas clave con infraestructura adecuada para garantizar mejores condiciones de vida y movilidad para la población.



Asimismo, pidió aprovechar de manera más eficiente los recursos estatales y desbloquear nuevas fuentes de financiamiento privado y de largo plazo provenientes de fondos de inversión e instituciones crediticias. También exigió combatir el abandono y el uso ineficiente de viviendas y terrenos públicos, así como reforzar el control para evitar la especulación y el aprovechamiento indebido de las políticas sociales.



En cuanto a Hanoi, el Primer Ministro instó a la capital a liderar la implementación de proyectos de vivienda en alquiler a gran escala, aprovechando los mecanismos especiales previstos en la Ley de la Capitalidad. La ciudad deberá revisar el uso del suelo y los inmuebles públicos disponibles para destinarlos a este fin, con la meta de iniciar algunos proyectos ya en junio de 2026 y presentar en julio próximo un plan detallado de inversión y operación.



Las experiencias y mecanismos piloto aplicados en Hanoi podrán posteriormente extenderse a otras provincias y ciudades del país.



El Ministerio de Construcción recibió el encargo de coordinar con grandes urbes como Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Hai Phong y Da Nang la elaboración de un mapa nacional de oferta y demanda de viviendas en alquiler, además de proponer metas concretas de desarrollo para este segmento.



Paralelamente, el organismo deberá liderar la revisión y modificación de la Ley de Vivienda y la Ley de Negocios Inmobiliarios con el fin de perfeccionar el marco jurídico del mercado de alquiler, cuyo proyecto será presentado ante la Asamblea Nacional en octubre de 2026.



Por su parte, el Ministerio de Finanzas estudiará mecanismos de incentivos fiscales y financieros para atraer inversiones privadas, mientras que el Banco Estatal de Vietnam analizará políticas de crédito preferencial con tasas estables y plazos adecuados para los proyectos de alquiler a largo plazo.



Le Minh Hung reiteró que el desarrollo de viviendas en alquiler no solo constituye una cuestión económica, sino también una política clave de bienestar social que refleja el compromiso del Partido y el Estado con la mejora de las condiciones de vida de la población./.