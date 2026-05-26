Vietnam y Tailandia impulsan sus nexos a través de intercambio popular

Bangkok (VNA)- Las relaciones entre Vietnam y Tailandia se están volviendo cada vez más estrechas y dinámicas, consolidándose como un modelo de asociación de nueva generación en la ASEAN, donde los vínculos no solo se fortalecen mediante la política y la economía, sino también a través de las personas, la cultura y la cercanía entre ambos pueblos.



Tal observación se destaca en un artículo sobre la Asociación Estratégica Integral Vietnam – Tailandia de la autora Nattasuda Metaprasert, diplomática de alto rango del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia, publicado este martes en el diario digital Bangkokbiznews



El artículo señala que, al mencionar Vietnam, muchos tailandeses suelen pensar inmediatamente en platos emblemáticos como el “pho” (sopa de fideo de arroz con carne de ternera), los rollitos frescos o a la parrilla. Vietnam también gana cada vez mayor notoriedad gracias a experiencias turísticas como las cafeterías de Hanoi, el famoso café con huevo y ciudades costeras como Da Nang, uno de los destinos favoritos de los turistas tailandeses.



La autora considera que las relaciones bilaterales han experimentado un rápido desarrollo en los últimos años. Ambos países elevaron sus vínculos de Asociación Estratégica en 2013 a Asociación Estratégica Reforzada en 2019 y, en 2025, avanzaron hacia una Asociación Estratégica Integral, uno de los niveles más altos de relación diplomática.



El texto destaca que Vietnam es actualmente el sexto socio comercial más importante de Tailandia en el mundo y el segundo dentro de la ASEAN, solo detrás de Malasia. A su vez, Tailandia es el principal socio comercial de Vietnam en la ASEAN. Ambos países ya no son únicamente socios comerciales, sino que están cada vez más integrados en las mismas cadenas de producción industrial.



Muchos productos exportados por Tailandia a Vietnam, como componentes electrónicos, maquinaria, acero y productos químicos, son utilizados en procesos manufactureros vietnamitas antes de ser reexportados a los mercados internacionales.



Más de 700 empresas tailandesas operan en Vietnam en sectores como alimentos, energía, comercio minorista y desarrollo de parques industriales, reflejando la creciente importancia estratégica de Vietnam para Tailandia en la región.



Los ciudadanos tailandeses también se muestran cada vez más familiarizados con marcas y empresas vietnamitas, entre ellas VietJet Air, aerolínea que está ampliando rápidamente sus rutas entre ambos países. Actualmente existen más de 250 vuelos directos semanales que conectan Bangkok, Chiang Mai y Phuket con grandes ciudades vietnamitas como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Nha Trang, impulsando así el turismo, la inversión y la búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación.



La autora considera que el factor que acerca aún más a Tailandia y Vietnam no se limita a los indicadores económicos, sino también a las similitudes culturales presentes en la vida cotidiana, especialmente en la gastronomía vietnamita, ampliamente popular en Tailandia desde hace décadas.



Entre estos platos destaca el “nem nuong” (rollitos de salchicha de cerdo a la parrilla), muy apreciado por la población tailandesa, especialmente en la región noreste del país, debido a la influencia histórica de la comunidad vietnamita asentada allí.



Según el artículo, el “nem nuong” no es solo un plato típico, sino también un símbolo del intercambio cultural entre los habitantes de ambas orillas del río Mekong, reflejado en los estilos de vida, el idioma y la cultura gastronómica.



El texto también menciona que la cooperación entre localidades de ambos países se está fortaleciendo de manera significativa, contribuyendo a intensificar los intercambios económicos, educativos, turísticos y culturales entre las poblaciones de ambas naciones.



En su conclusión, la autora afirma que, desde platos populares como el “nem nuong” a orillas del Mekong hasta más de 250 vuelos directos semanales, pasando por pequeñas cafeterías en Hanoi e inversiones multimillonarias, las relaciones entre Tailandia y Vietnam se están desarrollando de forma cada vez más profunda y cercana a la vida cotidiana de sus ciudadanos.



Según la autora, este vínculo puede considerarse un modelo para la ASEAN de la nueva era, en la que las relaciones entre los países no se construyen únicamente sobre intereses políticos o económicos, sino también sobre las conexiones humanas, culturales y cotidianas, acercando cada vez más a ambas sociedades./.

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