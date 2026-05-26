Política

Periódico tailandés destaca importancia de la visita de líder vietnamita a Udon Thani

El periódico tailandés Khaosod English resaltó la visita del secretario general y presidente To Lam a Udon Thani, vinculada a la histórica presencia de Ho Chi Minh en Tailandia.

Artículo publicado en el periódico tailandés Khaosod English.
Artículo publicado en el periódico tailandés Khaosod English.

Bangkok (VNA) – El periódico tailandés Khaosod English destacó la próxima visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, subrayando la especial importancia histórica de su viaje a la provincia de Udon Thani, un lugar estrechamente vinculado a las actividades revolucionarias del Presidente Ho Chi Minh hace casi un siglo.

Según un artículo publicado la víspera con el título “Líder vietnamita seguirá los pasos de Ho Chi Minh en Tailandia”, To Lam tiene previsto visitar Tailandia del 27 al 29 de mayo. Durante su estancia, rendirá homenaje en el Memorial de Ho Chi Minh y se reunirá con la comunidad vietnamita-tailandesa que reside en el noreste de este país.

El memorial, ubicado en el subdistrito de Chiang Phin, conserva la memoria de un capítulo poco conocido de la vida del líder revolucionario vietnamita Ho Chi Minh, quien vivió discretamente en Udon Thani hace casi un siglo.

El Presidente Ho Chi Minh llegó a Tailandia en 1928, cuando Vietnam aún estaba bajo dominio colonial francés. En Udon Thani, se dice que vivió entre la comunidad vietnamita local mientras organizaba actividades políticas y buscaba apoyo para el movimiento independentista de Vietnam.

Los registros históricos conservados en el lugar muestran que el Presidente Ho Chi Minh se dedicó a la agricultura, entrenó a sus seguidores y ayudó a movilizar a los inmigrantes vietnamitas en Tailandia durante la lucha anticolonial. También participó en actividades comunitarias con los residentes locales, incluyendo la construcción de pagodas en Udon Thani, antes de viajar por las provincias de Sakon Nakhon y Nakhon Phanom y finalmente regresar a Vietnam, según el artículo.

Actualmente, el sitio conmemorativo se ha transformado en un centro de aprendizaje histórico y museo gestionado con el apoyo de la comunidad vietnamita-tailandesa local. El complejo cuenta con una recreación de la casa tradicional de madera donde el Presidente Ho Chi Minh se alojó, con mobiliario sencillo, huertos, barracones para almacenar arroz y corrales para el ganado, diseñados para reflejar la vida rural de la época.

El museo también exhibe fotografías antiguas, documentos y exposiciones que detallan la historia de los inmigrantes vietnamitas en Tailandia y los años del Presidente Ho Chi Minh en el reino, añadió.

Desde su inauguración oficial en 2006, el lugar se ha convertido en una atracción turística y un símbolo de los lazos de larga data entre Tailandia y Vietnam.

El artículo agregó que la visita del máximo dirigente vietnamita se produce cuando ambos países conmemoran el 50.º aniversario de sus relaciones diplomáticas en 2026 y profundizan su Asociación Estratégica Integral./.

VNA
#To Lam #Ho Chi Minh #Tailandia #Udon Thani #Khaosod English
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