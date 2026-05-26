Visita del máximo dirigente de Vietnam a Tailandia reafirma confianza política binacional

Bangkok (VNA) - La próxima visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia constituye uno de los hitos más importantes de la celebración del 50 aniversario de las relaciones bilaterales, una oportunidad para reafirmar la confianza política entre ambos gobiernos y el inicio de un nuevo capítulo en los nexos bilaterales.



Así lo afirmó el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bangkok, con motivo de la gira oficial que el mandatario vietnamita y su cónyuge realizarán del 27 al 29 de mayo por invitación del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.



El canciller tailandés subrayó la trascendencia de este viaje al precisar que representa la primera visita oficial de To Lam a Tailandia en su alta condición de secretario general del Partido y presidente de Vietnam, siendo además la primera visita oficial de un máximo dirigente bajo el actual gobierno de Anutin Charnvirakul.



De igual forma, ponderó el hecho de que Tailandia sea el primer destino en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que To Lam visita formalmente tras asumir el cargo presidencial, en un contexto donde ambos países celebran este año el quincuagésimo aniversario del establecimiento de sus vínculos diplomáticos.



Al evaluar los nexos económicos, Sihasak Phuangketkeow resaltó la estrecha interconexión y la complementariedad mutua entre los sistemas productivos y las cadenas de suministro de los dos vecinos, en beneficio directo del crecimiento conjunto.



Tailandia se posiciona como el mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN y el octavo inversor extranjero en dicho territorio, mientras que la nación indochina es el segundo socio comercial de la parte tailandesa en el bloque regional, registrando un intercambio comercial bidireccional de casi 24 mil millones de dólares, con una tendencia hacia la meta de los 25 mil millones de dólares.



El canciller detalló que más de la mitad de las exportaciones tailandesas hacia Vietnam corresponden a bienes intermedios utilizados en la industria manufacturera vietnamita orientada a la exportación, lo que significa que el aumento de las ventas externas de Vietnam genera una mayor importación desde Tailandia.



Ante esta sólida base, expresó su confianza en que las autoridades vietnamitas continúen flexibilizando restricciones y facilitando las operaciones de las numerosas empresas tailandesas que planean expandir sus inversiones en ese mercado.



Respecto al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral, el funcionario puntualizó que la cooperación debe centrarse en una alianza económica orientada al futuro a través de la “Estrategia de las Tres Conexiones”, que abarca las cadenas de suministro, las economías locales y las estrategias de desarrollo sostenible o crecimiento verde.



En el plano regional, instó a ambas naciones a mirar más allá de los asuntos bilaterales para consolidar la unidad y el papel central de la ASEAN frente a los desafíos internacionales y la competencia geopolítica, operando como pilares de paz y motores de la integración económica en la subregión del río Mekong a través de la conectividad entre Tailandia, Laos y Vietnam.



De cara a los próximos 50 años, el viceprimer ministro tailandés auguró que esta visita profundizará la cooperación en todos los campos de interés común mediante la adopción formal del Plan de acción de la Asociación Estratégica Integral, el cual servirá como la hoja de ruta concreta para aportar beneficios prácticos a los pueblos de ambos países./.

VNA