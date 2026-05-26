Vietnam y EE. UU. fortalecen la cooperación parlamentaria y en defensa

Hanoi (VNA) – Las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos han registrado avances muy positivos en múltiples ámbitos en los últimos años, afirmó el vicepremier y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, Phan Van Giang, al recibir hoy aquí a una delegación de congresistas estadounidenses encabezada por Michael Baumgartner, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



Durante el encuentro, Phan Van Giang señaló que la cooperación parlamentaria entre ambos países se ha fortalecido mediante intercambios regulares de delegaciones y reuniones entre comités especializados. Estas actividades han permitido compartir experiencias en materia legislativa, supervisión y elaboración de políticas, contribuyendo así a reforzar la confianza política y el entendimiento mutuo, además de crear una base jurídica favorable para la implementación de los acuerdos bilaterales.



También subrayó los resultados positivos alcanzados en áreas como economía, comercio e inversión. Asimismo, valoró el apoyo brindado por Estados Unidos a Vietnam en la mitigación de las secuelas de la guerra, especialmente a través de proyectos de descontaminación de dioxinas y programas de asistencia dirigidos a personas vulnerables y con discapacidad.

El vicepremier y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, Phan Van Giang, y Michael Baumgartner, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (Fuente: baochinhphu.vn)

Phan Van Giang expresó su deseo de que los legisladores estadounidenses continúen actuando como puentes de amistad y cooperación práctica, impulsando los vínculos bilaterales en sectores como economía, comercio, educación y formación, tecnología e industria de defensa, capacitación de pilotos y enseñanza del inglés para el personal militar vietnamita.



Por su parte, los congresistas estadounidenses manifestaron su satisfacción por visitar Vietnam y conocer de primera mano los logros del país en materia de desarrollo socioeconómico, así como los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de vida de la población. Indicaron además que la visita busca fortalecer la amistad y ampliar las relaciones de cooperación entre ambos países y pueblos.



Los legisladores reafirmaron igualmente su compromiso de seguir promoviendo iniciativas concretas y efectivas para profundizar los lazos bilaterales, especialmente en las áreas mencionadas por el dirigente vietnamita.



Durante la recepción, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común, incluidos temas relacionados con la seguridad y la defensa./.