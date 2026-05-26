Política

Vietnam y EE. UU. fortalecen la cooperación parlamentaria y en defensa

Vietnam y Estados Unidos avanzan en la cooperación bilateral en defensa, comercio, educación y tecnología

En la cita (Fuente: baochinhphu.vn)
En la cita (Fuente: baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA) – Las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos han registrado avances muy positivos en múltiples ámbitos en los últimos años, afirmó el vicepremier y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, Phan Van Giang, al recibir hoy aquí a una delegación de congresistas estadounidenses encabezada por Michael Baumgartner, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante el encuentro, Phan Van Giang señaló que la cooperación parlamentaria entre ambos países se ha fortalecido mediante intercambios regulares de delegaciones y reuniones entre comités especializados. Estas actividades han permitido compartir experiencias en materia legislativa, supervisión y elaboración de políticas, contribuyendo así a reforzar la confianza política y el entendimiento mutuo, además de crear una base jurídica favorable para la implementación de los acuerdos bilaterales.

También subrayó los resultados positivos alcanzados en áreas como economía, comercio e inversión. Asimismo, valoró el apoyo brindado por Estados Unidos a Vietnam en la mitigación de las secuelas de la guerra, especialmente a través de proyectos de descontaminación de dioxinas y programas de asistencia dirigidos a personas vulnerables y con discapacidad.

nxt1736-17797864793791279002825.jpg
El vicepremier y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, Phan Van Giang, y Michael Baumgartner, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (Fuente: baochinhphu.vn)

Phan Van Giang expresó su deseo de que los legisladores estadounidenses continúen actuando como puentes de amistad y cooperación práctica, impulsando los vínculos bilaterales en sectores como economía, comercio, educación y formación, tecnología e industria de defensa, capacitación de pilotos y enseñanza del inglés para el personal militar vietnamita.

Por su parte, los congresistas estadounidenses manifestaron su satisfacción por visitar Vietnam y conocer de primera mano los logros del país en materia de desarrollo socioeconómico, así como los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de vida de la población. Indicaron además que la visita busca fortalecer la amistad y ampliar las relaciones de cooperación entre ambos países y pueblos.

Los legisladores reafirmaron igualmente su compromiso de seguir promoviendo iniciativas concretas y efectivas para profundizar los lazos bilaterales, especialmente en las áreas mencionadas por el dirigente vietnamita.

Durante la recepción, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común, incluidos temas relacionados con la seguridad y la defensa./.

VNA
#Phan Van Giang #Estados Unidos #cooperación parlamentaria
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El artículo sobre la Asociación Estratégica Integral Vietnam – Tailandia publicado en el diario digital Bangkokbiznews.

Vietnam y Tailandia impulsan sus nexos a través de intercambio popular

Las relaciones entre Vietnam y Tailandia se están volviendo cada vez más estrechas y dinámicas, consolidándose como un modelo de asociación de nueva generación en la ASEAN, donde los vínculos no solo se fortalecen mediante la política y la economía, sino también a través de las personas, la cultura y la cercanía entre ambos pueblos.

El secretario general del Partido Comunista y jefe del Comité Directivo Central para la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad, To Lam, preside una reunión del Comité organizada el 18 de marzo de 2026. (Fuente: VNA)

📝 Enfoque: Silenciar las narrativas hostiles: la lucha anticorrupción en Vietnam no es una puesta en escena

Por más elaboradas que sean las campañas de desinformación, la realidad termina desmontando los intentos de desacreditar la lucha anticorrupción en Vietnam. Los avances concretos, las investigaciones abiertas y las sanciones aplicadas evidencian la determinación de las autoridades de construir un aparato estatal más transparente, íntegro y al servicio de la ciudadanía.

El viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow. (Foto: VNA)

Visita del máximo dirigente de Vietnam a Tailandia reafirma confianza política binacional

La próxima visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia constituye uno de los hitos más importantes de la celebración del 50 aniversario de las relaciones bilaterales, una oportunidad para reafirmar la confianza política entre ambos gobiernos y el inicio de un nuevo capítulo en los nexos bilaterales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, urge a renovar la investigación científica básica. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam urge a renovar la investigación científica básica

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, urgió hoy a renovar de manera enérgica la investigación científica básica tanto en la percepción como en las instituciones, los mecanismos de inversión, la ejecución y los métodos operativos con el fin de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva etapa.