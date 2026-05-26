Política

Vietnam y Canadá lanzan proyecto para fortalecer la capacidad del sistema judicial

Vietnam y Canadá lanzaron un proyecto para fortalecer la capacidad judicial, mejorar la formación de jueces y ampliar el acceso equitativo a la justicia.

Le Tien, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, habla en el evento. (Fuente: VNA)
Le Tien, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Una ceremonia de lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad judicial entre Vietnam y Canadá” se celebró hoy en Hanoi con la participación de representantes de ambos países.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar las capacidades de jueces y funcionarios del sector, reforzar el acceso equitativo a la justicia -especialmente para mujeres y menores-, elevar la calidad de la formación judicial y promover el liderazgo y la participación de juezas dentro del sistema judicial vietnamita.

Durante el acto, Le Tien, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, destacó que el proyecto marca un hito importante en la cooperación entre las instituciones judiciales de ambos países, abriendo una nueva etapa en sus relaciones bilaterales.

El funcionario recordó que en los últimos años el Tribunal Supremo Popular de Vietnam ha reforzado su colaboración con organismos y entidades judiciales canadienses, en particular con la Academia Judicial Nacional de Canadá.

Asimismo, señaló que Vietnam está implementando de manera activa las principales directrices del Partido en materia de construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho socialista, así como la reforma judicial y la integración internacional profunda.

En este sentido, mencionó la Resolución N.º 27-NQ/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, que establece la necesidad de construir un sistema judicial profesional, moderno, justo, estricto y transparente, orientado a la protección de la justicia, los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos.

Añadió que el sistema de tribunales populares se encuentra en un proceso de reforma para lograr una estructura más ágil y eficiente, mejorar la calidad de sus actividades, impulsar la digitalización y fortalecer la formación de un equipo de jueces con alta cualificación profesional y firmeza política.

En este contexto, subrayó que el despliegue del proyecto es oportuno y altamente práctico, y expresó su confianza en que, con el apoyo del Gobierno de Canadá y la cooperación de la Academia Judicial Nacional y otras instituciones, la iniciativa alcanzará resultados efectivos y sostenibles.

Asimismo, señaló que el programa podría convertirse en un modelo de cooperación judicial entre Vietnam y Canadá.

Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Canadá en Vietnam, Leigh McCumber, destacó las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países en diversos ámbitos, especialmente en el sector judicial.

Añadió que el proyecto representa un avance significativo en la construcción de un sistema judicial moderno y abre nuevas oportunidades de cooperación en áreas como comercio, propiedad intelectual, ciberseguridad y otros campos relacionados./.

VNA
#Vietnam #Canadá #cooperación judicial
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