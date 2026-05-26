Visita de máximo dirigente de Vietnam a Singapur abrirá nueva etapa en nexos bilaterales

Hanoi (VNA) - La próxima visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, impulsará las relaciones bilaterales hacia una nueva fase de cooperación, centrada en áreas emergentes y respuestas conjuntas a las incertidumbres globales.



Así lo afirmó el embajador de Singapur en Vietnam, Rajpal Singh, en una entrevista concedida a la prensa vietnamita en vísperas de la gira oficial que se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo de 2026, destacando que el viaje refleja la creciente confianza política, los compromisos de alto nivel y el fuerte impulso generado desde que ambos países elevaron sus lazos al marco de la Asociación Estratégica Integral.



El diplomático singapurense manifestó que representa un gran honor para su país recibir al máximo dirigente vietnamita en su primera visita de Estado a las naciones de la ASEAN desde que Vietnam completó sus elecciones parlamentarias y formó su nuevo gobierno.



De igual manera, detalló que se trata de la segunda visita de To Lam a Singapur en dos años, luego de su viaje en marzo de 2025 que formalizó el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral, lo cual demuestra la estrecha entre sus líderes, la importancia estratégica mutua y el fuerte desarrollo de las relaciones bilaterales desde la elevación de sus nexos.



Al navegar por un panorama global marcado por tensiones geopolíticas y económicas, el embajador aseveró que Singapur y Vietnam operan como socios naturales para encarar los desafíos comunes y elevar la resiliencia ante choques externos..



En el plano económico, pilar fundamental de la alianza, recordó que Singapur fue el principal inversor extranjero en Vietnam en 2025 al absorber más de una cuarta parte del nuevo capital registrado, un éxito simbolizado por los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), los cuales se expandieron de solo dos a principios de la década de 2000 a 22 complejos en la actualidad.



Para el desarrollo futuro, Rajpal Singh precisó que Singapur prioriza dos agendas clave con Vietnam, comenzando por el espacio digital a través del aprovechamiento de la economía informática, un tema que centrará la celebración de un Foro Especial de Conexión Tecnológica (Tech Connect Forum) durante la visita para rubricar nuevos proyectos entre empresas de ambos lados.



La segunda prioridad radica en la esfera verde y de sostenibilidad, donde se prevé desplegar a finales de este año los primeros proyectos derivados del Acuerdo de Implementación sobre Créditos de Carbono firmado el año pasado, sumado a las discusiones en curso para la importación de electricidad desde Vietnam, particularmente proveniente de la energía eólica marina.



En el ámbito político y gubernamental, las dos partes dialogan sobre el diseño de una nueva plataforma de alto nivel para líderes y altos funcionarios enfocada en la gobernanza, la administración pública y la transformación institucional, mientras que en defensa y seguridad se reforzarán las estrategias contra amenazas no convencionales mediante intercambios regulares a nivel de viceministros entre el Ministerio del Interior de Singapur y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.



Respecto al entorno de inversión, el embajador encomió las reformas administrativas y las metas de crecimiento de dos dígitos de Vietnam, factores que estimulan la expansión de corporaciones singapurenses establecidas como CapitaLand, Keppel Land, Shopee, Grab y Sembawang Corporation hacia sectores tecnológicos y provincias vietnamitas con alto potencial como Da Nang, Hai Phong, Hung Yen, Bac Ninh y Dong Nai.



El embajador Rajpal Singh ratificó el compromiso de su país con los objetivos de desarrollo vietnamitas mediante el Programa de Cooperación de Singapur (SCP), el cual ha capacitado a más de 22 mil funcionarios vietnamitas y actualmente se actualiza hacia la gobernanza digital y la transformación de la atención médica.



Asimismo, calificó como un hito histórico la participación y la intervención que ofrecerá To Lam en el XXIII Diálogo de Shangri-La, ya que será la primera vez que un secretario general del Partido Comunista de Vietnam pronuncie un discurso de apertura en este foro. Esto demuestra el reconocimiento internacional a los logros de Vietnam durante sus tres décadas de integración en la ASEAN y su disposición a asumir un rol más proactivo en la defensa de la soberanía, el derecho internacional y la resolución pacífica de disputas en la región./.





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