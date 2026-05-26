Premier vietnamita insta a Can Tho a aplicar mecanismos innovadores para un crecimiento integral

Can Tho, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pidió a la ciudad de Can Tho estudiar y aplicar mecanismos innovadores que permitan impulsar un desarrollo integral, durante una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité municipal del Partido, centrada en la situación socioeconómica, la inversión pública y las prioridades de crecimiento en el contexto de una mayor reestructuración administrativa.



Tras la fusión con las provincias de Soc Trang y Hau Giang, Can Tho ha centrado sus esfuerzos en consolidar su aparato organizativo, estabilizar el sistema político y mejorar la eficacia de la dirección y la administración, en un contexto de ampliación territorial y mayores exigencias de desarrollo. En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) creció un 7,02%, situándose en el segundo lugar de la región del delta del Mekong. Los ingresos presupuestarios hasta mediados de mayo superaron los 13,2 billones de dongs (501 millones de dólares), equivalentes al 49,28% de la estimación anual, mientras que la atracción de inversiones y la movilización de capital social alcanzaron 237 billones de dongs (casi 9 mil millones de dólares). Los ámbitos socioculturales, la educación, la protección social, así como la defensa y la seguridad, se han mantenido estables.



No obstante, la ciudad aún registra 130 proyectos con retrasos, obstáculos y problemas prolongados, principalmente vinculados a cuestiones legales en materia de tierras, inversión, construcción y planificación. Asimismo, el funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles requiere seguir perfeccionando los mecanismos de descentralización para elevar la eficacia de la gestión.



En materia de transformación digital, Can Tho ha comenzado a desarrollar infraestructuras de datos y a aplicar inteligencia artificial en el Centro de Operaciones Inteligentes (IOC), además de implementar un asistente virtual en la plataforma “Can Tho Smart”, lo que contribuye a mejorar la gestión pública y la atención a ciudadanos y empresas.



En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung reconoció los esfuerzos del Partido, las autoridades y la población de Can Tho, destacando los resultados alcanzados y su contribución al desarrollo general del país. Sin embargo, señaló que el crecimiento del PIBR aún no corresponde al potencial de la ciudad, que la ejecución de la inversión pública sigue siendo un cuello de botella y que persisten limitaciones en la calidad de los recursos humanos y en la infraestructura digital.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Instó a Can Tho a implementar de manera coordinada las directrices del Gobierno central, cumplir las 19 tareas clave establecidas y perfeccionar la planificación territorial, así como elaborar escenarios de crecimiento. Subrayó además la necesidad de acelerar la resolución de los proyectos estancados y de estudiar mecanismos especiales e innovadores que impulsen el desarrollo.



Asimismo, pidió reforzar la atracción de inversiones en sectores como la industria de procesamiento, la alta tecnología, la logística y la agroindustria, con el objetivo de convertir a Can Tho en un centro regional de procesamiento y distribución del delta del Mekong y de la subregión ampliada del Mekong.



El jefe de Gobierno también exigió seguir perfeccionando el modelo de gobierno local de dos niveles, impulsar la reforma administrativa, el desarrollo de la economía privada, la transformación digital y la mejora de la calidad del capital humano, destacando el papel de la Universidad de Can Tho.



Finalmente, subrayó la importancia de garantizar el bienestar social, la vivienda social, la salud, la educación, la protección del medio ambiente y la seguridad nacional, así como de fortalecer la construcción de un sistema político eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.

El primer ministro Le Minh Hung ofrece incienso y flores en conmemoración de los heroicos mártires en el cementerio de los mártires de la ciudad de Can Tho. (Fuente: VNA)

Al término de la reunión, el primer ministro y la delegación realizaron una ofrenda floral y rindieron homenaje en el cementerio de mártires de Can Tho, en memoria de los héroes nacionales caídos por la independencia y la defensa de la Patria./.