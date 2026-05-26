Vietnam y Laos refuerzan la conectividad comercial, logística y de transporte

Vientiane (VNA) – Vietnam y Laos están intensificando la cooperación en comercio, transporte y logística con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro y facilitar el intercambio transfronterizo, según destacaron funcionarios y empresarios durante el Foro Empresarial de Logística Vietnam-Laos 2026, celebrado hoy en Vientiane.



El evento fue organizado conjuntamente por el Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio de Laos, la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Oficina Comercial de Vietnam en Laos. El foro reunió a representantes gubernamentales, asociaciones sectoriales y cientos de empresas vinculadas a la logística, el transporte multimodal, el almacenamiento, la importación y exportación, así como al comercio electrónico.



Durante el encuentro, Kingsadone Phetdaoheuang, director general del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio de Laos, señaló que el foro tiene como propósito traducir los acuerdos bilaterales en acciones concretas. Destacó además los esfuerzos de Laos por transformarse de un país sin litoral en un centro regional de conectividad que enlace la subregión del Mekong con la ASEAN, abriendo nuevas oportunidades para la industria, la agricultura y el comercio fronterizo.



Con ese objetivo, Laos está implementando su Plan de Acción para la Facilitación del Comercio y el Transporte 2025-2030, orientado a reducir en al menos un 40 % los tiempos de tramitación de licencias de importación y exportación, disminuir en un 50 % los tiempos de despacho aduanero en los puestos fronterizos y mejorar significativamente el Índice Nacional de Desempeño Logístico (LPI). El plan también contempla eliminar al menos la mitad de los puestos de control innecesarios en las rutas nacionales de transporte.



El funcionario indicó que Laos aplica actualmente 12 medidas estratégicas bajo la supervisión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio y el Transporte. Asimismo, expresó el interés de su país en reforzar la cooperación con Vietnam para compartir experiencias y desarrollar infraestructuras logísticas y de almacenamiento, con el fin de reducir los costes de transporte y ampliar el acceso al mar a través del complejo portuario de Vung Ang, en la provincia vietnamita de Ha Tinh.



Por su parte, Tran Thanh Hai, subdirector general de la Agencia de Comercio Exterior de Vietnam, afirmó que la cooperación logística bilateral debe avanzar hacia una mayor modernización, integración y sostenibilidad, en línea con las tendencias globales de digitalización, desarrollo verde y fortalecimiento de cadenas de suministro resilientes.



El funcionario vietnamita instó a ampliar la cooperación en áreas como infraestructura logística, transporte multimodal, transformación digital, modernización aduanera y conectividad empresarial.

En el Foro. Foto: VNA





Tran Thanh Hai destacó además el gran potencial de complementariedad entre ambos países. Mientras Vietnam dispone de ventajas en infraestructura portuaria, redes logísticas y conectividad internacional, Laos ocupa una posición estratégica en la subregión del Gran Mekong como puente entre la ASEAN y el interior de Asia. Señaló que una cooperación más eficiente permitiría desarrollar cadenas regionales de suministro, no solo para satisfacer las necesidades bilaterales de transporte y comercio, sino también para atraer carga en tránsito de terceros países y generar un mayor valor añadido para ambos sectores logísticos.



Durante los debates, los participantes identificaron como principales desafíos los elevados costes logísticos transfronterizos, las limitaciones de infraestructura, los problemas de procedimiento en algunos puestos fronterizos y la falta de compatibilidad entre los sistemas electrónicos de documentación aduanera.



Coincidieron en que una mayor digitalización y el impulso al transporte multimodal - incluyendo las rutas por carretera, marítimas y el proyecto ferroviario Vung Ang- Vientiane - serán claves para superar estos obstáculos.



Se espera que el foro marque una nueva etapa en la cooperación económica entre Vietnam y Laos y contribuya al objetivo de elevar el comercio bilateral por encima de los 4.000 millones de dólares en 2026, con la meta de alcanzar los 10.000 millones de dólares para 2030./.