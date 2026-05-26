Vietnam y Tailandia abren nueva etapa en desarrollo económico y comercial

Hanoi (VNA) - En el contexto en que las relaciones entre Vietnam y Tailandia se elevaron al nivel de Asociación Estratégica Integral y avanzan hacia el 50 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos (1976-2026), la cooperación económica y comercial continúa siendo un punto destacado y brillante en los nexos bilaterales.



Con un intercambio comercial de fuerte crecimiento, una interconexión cada vez más profunda de las cadenas de suministro y la expansión de los lazos en logística, alta tecnología, economía verde y transformación digital, ambos países configuran un nuevo espacio de cooperación económica con mayor vinculación y complementariedad en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Por lo tanto, la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, genera la expectativa de abrir un nuevo capítulo de desarrollo en el comercio y la inversión bidireccionales.



El consejero comercial de Vietnam en Tailandia, Le Huu Phuc. (Foto: VNA)



De acuerdo con el consejero comercial de Vietnam en Tailandia, Le Huu Phuc, sobre la base de la amistad tradicional fortalecida a través de las etapas, los nexos económicos y comerciales han registrado avances extraordinarios, convirtiéndose en un pilar importante en el marco de la Asociación Estratégica Integral. Tailandia constituye actualmente el mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN, el sexto a nivel global y uno de los principales inversores extranjeros en el territorio vietnamita.



La escala del comercio bilateral se expande constantemente. En 2025, el trasiego mercantil alcanzó los 22,1 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de casi 2,5 veces en comparación con el momento en que ambas naciones establecieron la Asociación Estratégica en 2013 con 9,17 mil millones de dólares. En los primeros cuatro meses de 2026, la cifra fue de 8,6 mil millones de dólares, un incremento interanual del 23,9%.



Particularmente, la estructura comercial se transforma de manera positiva. Además de las materias primas, los minerales y los productos de la industria pesada como el acero estructural, diversos artículos manufacturados de Vietnam han logrado posicionarse y participar en la cadena de suministro tailandesa.



En los sectores de tecnología e industria de procesamiento, algunos productos tecnológicos de firmas vietnamitas en el ámbito de la transformación digital han comenzado a penetrar en mercado tailandés.



En cuanto a la inversión, hasta abril de 2026, Tailandia contaba con 800 proyectos en Vietnam con un capital registrado total de 15,4 mil millones de dólares, ocupando el octavo lugar entre los países y territorios con inversiones en el país indochino. Los proyectos tailandeses se concentran en sectores estratégicos como energías renovables, petroquímica, industria de procesamiento y venta al por menor. Por su parte, los sectores de apoyo como infraestructura, logística, aviación, turismo y el intercambio pueblo a pueblo registran un fuerte desarrollo, contabilizando alrededor de 400 vuelos semanales con cerca de cuatro millones de pasajeros y operaciones comerciales anuales entre los dos países.



Los lazos económicos se extienden hacia nuevas áreas como la alta tecnología, los servicios y la innovación, aprovechando las ventajas complementarias de ambas economías, donde Tailandia posee fortalezas previas en agricultura de alta tecnología y Vietnam emerge como un centro de manufactura y tecnología en la región.



Le Huu Phuc señaló que tanto Vietnam como Tailandia entran en una nueva órbita de desarrollo sostenible, moderno, verde y basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, lo cual fundamenta los nuevos motores de crecimiento económico bilateral.



Asimismo, enfrentan desafíos comunes en la seguridad energética, la aplicación de la inteligencia artificial y la adaptación al desplazamiento de las cadenas de suministro internacionales, abriendo oportunidades de negocios en energías renovables, economía verde, economía circular y transformación digital.



Frente a este panorama, el margen de cooperación aún es amplio. Tras una interrupción de cinco años, la reciente celebración de la Semana de Tailandia 2026 (Thailand Week 2026) funcionó como un apalancamiento para el comercio bilateral.



El director ejecutivo de la firma tailandesa Biz Maker, Nuttapoom Lokunpai, compartió que su empresa introdujo productos en el mercado vietnamita desde 2016 y actualmente se distribuyen en grandes centros comerciales y cadenas de supermercados como Go! y Mega Market.



Agregó que ante el fuerte desarrollo de la economía vietnamita y la creciente similitud en las demandas de los mercados, la empresa desea continuar expandiendo sus negocios en Vietnam.



A su vez, el director ejecutivo de M.Y.R Cosmetics Solution de Tailandia, Kris Jangjarat, calificó a Vietnam como un mercado muy atractivo y dinámico, con una tasa de crecimiento impresionante en el momento actual, por lo que espera desarrollar su marca en ese territorio.



Por otra parte, el subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, To Ngoc Son, ratificó que ambas economías poseen una vinculación estrecha y coordinan acciones para construir la Comunidad Económica de la ASEAN, manteniendo buenas relaciones en energía, industria, cultura y turismo, por lo que la cartera vietnamita está dispuesta a cooperar estrechamente para apoyar a las empresas a buscar oportunidades eficientes.



Para materializar las potencialidades, Le Huu Phuc enfatizó que en el futuro cercano ambos países se centrarán en promover la conexión empresarial en las cadenas de suministro, la infraestructura económica y la logística, incluyendo las rutas de transporte marítimo y terrestre que unen a Vietnam, Laos y Tailandia para reducir tiempos y costos de transporte de mercancías.



De igual modo, se impulsará la conectividad en estrategias de desarrollo sostenible como energía, cadenas de suministro de la industria automotriz, economía circular y economía verde, además de fomentar la cooperación en sectores de uso intensivo de tecnología como producción industrial pesada, componentes electrónicos, semiconductores y placas de circuito impreso (PCB).



La Oficina Comercial de Vietnam en Tailandia centra sus esfuerzos en las empresas para alcanzar la meta de 25 mil millones de dólares en el comercio bilateral. Específicamente, realiza el seguimiento, recopilación y evaluación de información sobre las políticas económicas de Tailandia en comercio, industria, energía e inversión, reforzando las previsiones de mercado.



Asimismo, impulsará la promoción comercial especializada, coordinará eventos de conexión entre la oferta y la demanda, y apoyará el acceso directo de los productos vietnamitas a los grandes sistemas minoristas tailandeses como Central Retail y Big C.



La entidad también priorizará la asesoría y las alertas de riesgos comerciales para ayudar a las empresas a captar las tendencias de consumo, las regulaciones de importación y los estándares técnicos, además de promover la inversión mediante la vinculación de empresas, asociaciones y cámaras de comercio en informática, transformación digital, industria de procesamiento y energía.



El consejero comercial Le Huu Phuc advirtió que Tailandia es un mercado cercano pero altamente competitivo que se desplaza hacia estándares sostenibles bajo el modelo de economía Bio-Circular-Verde (BCG), por lo que los productos vietnamitas requieren empaques amigables con el medio ambiente, trazabilidad y procesos de producción limpios.



Instó a las empresas a estudiar el hábito de consumo, los sistemas de distribución, aprovechar los acuerdos comerciales en la ASEAN y los marcos bilaterales para aumentar la ventaja competitiva, adaptándose al comercio electrónico en bienes de consumo, alimentos, moda y tecnología./.