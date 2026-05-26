Periódico singapurense resalta importancia de la cooperación entre Vietnam y Singapur

Singapur (VNA) - El sitio web AsiaInvest Singapore (asiainvest.com.sg) publicó recientemente un artículo titulado “Fortalecimiento de la cooperación económica en un entorno global cambiante”, en el que analiza la próxima visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, prevista del 29 al 31 de mayo.



Según el medio, la visita se produce en un contexto de rápida transformación de la economía mundial, marcada por cambios en las cadenas de suministro, incertidumbres económicas, volatilidad de los mercados energéticos y una dinámica regional en constante evolución que está redefiniendo el panorama empresarial en Asia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En este escenario, la relación entre Singapur y Vietnam adquiere una relevancia creciente, no solo en el ámbito de la cooperación económica bilateral, sino también en términos de conectividad, resiliencia y crecimiento a largo plazo de la ASEAN en su conjunto.



El artículo destaca que, durante la última década, ambos países han ampliado su cooperación en áreas como comercio, inversión, transformación digital, crecimiento verde y colaboración regional. En la actualidad, se complementan dentro de la ASEAN: Singapur como centro líder en finanzas, logística e innovación, y Vietnam como una de las economías manufactureras y digitales de mayor crecimiento en Asia.



La cooperación económica sigue siendo un pilar fundamental de las relaciones bilaterales. Singapur es uno de los principales socios económicos de Vietnam y uno de los mayores inversores extranjeros en el país. A principios de 2026, los inversores singapurenses mantenían alrededor de 4.463 proyectos activos en Vietnam, con un capital registrado acumulado de 91,6 mil millones de dólares, equivalente a más del 17% de la inversión extranjera directa total en el país.



Este dinamismo se ha mantenido en 2026. Solo en los dos primeros meses del año, las empresas singapurenses invirtieron más de 1,48 mil millones de dólares en Vietnam, lo que representa un aumento interanual del 28,5%, reflejando la confianza sostenida en el crecimiento a largo plazo del país y en su entorno de inversión.



Un símbolo emblemático de esta cooperación es la red de parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP), que tras casi tres décadas de desarrollo se ha expandido a 22 parques industriales en todo Vietnam, con la previsión de alcanzar 30 para finales de 2026.



Con una superficie total de unas 12 mil hectáreas, los VSIP han atraído a más de mil empresas y generado aproximadamente 23,4 mil millones de dólares en inversión. Además de ser polos de inversión extranjera directa, han contribuido a la transferencia de tecnología, la modernización industrial y el desarrollo de la fuerza laboral en diversas localidades vietnamitas.



Las relaciones comerciales también han mostrado un fuerte crecimiento. En 2025, el comercio bilateral alcanzó casi 40 mil millones de dólares singapurenses, un incremento del 26,2% respecto a 2024, situando a Vietnam como el décimo socio comercial global de Singapur. Destaca el aumento de las importaciones singapurenses desde Vietnam, que crecieron más del 53%, hasta unos 13,1 mil millones de dólares singapurenses.



Esta tendencia positiva continuó en 2026. En el primer trimestre, el intercambio comercial bilateral llegó a 13,6 mil millones de dólares singapurenses, un aumento interanual del 38,3%. Las importaciones desde Vietnam se dispararon casi un 129%, impulsadas por la demanda en sectores como maquinaria eléctrica, energía, productos petroleros, manufactura avanzada y equipos mecánicos.



Estas dinámicas están estrechamente vinculadas al desarrollo de la manufactura de alta tecnología, la infraestructura de inteligencia artificial y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. En este contexto, la relación económica entre ambos países refleja una ambición compartida de desempeñar un papel más relevante en la transformación económica de la ASEAN, especialmente en la economía digital, la transición verde, la logística inteligente y las tecnologías emergentes.



Más allá del ámbito económico, ambos países mantienen un firme compromiso con la cooperación regional, la apertura y la conectividad dentro de la ASEAN. En un entorno global cada vez más incierto, las asociaciones sólidas entre los Estados miembros serán clave para la resiliencia y el desarrollo sostenible de la región.



Singapur y Vietnam comparten el interés en promover el libre comercio, la cooperación internacional y entornos de inversión estables que favorezcan la actividad económica transfronteriza.



En este contexto, la próxima visita del máximo dirigente vietnamita se perfila como una oportunidad clave para profundizar aún más la cooperación bilateral y reforzar la conectividad económica entre ambos países en los próximos años, concluye el artículo./.

VNA