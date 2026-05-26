Vietnam y Tailandia se estrechan por un ASEAN más resiliente y sostenible

Hanoi (VNA)- Las relaciones entre Vietnam y Tailandia están transitando con fuerza desde una cooperación centrada en el comercio hacia una integración más profunda en las cadenas de suministro regionales y globales, especialmente en sectores de alta tecnología, energía verde e inversión estratégica.



La próxima visita oficial a Tailandia, del 27 al 29 de mayo, del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se produce en un contexto en el que ambos países acaban de elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, con la expectativa de abrir una nueva etapa de cooperación en favor de una ASEAN unida, resiliente y sostenible.



Según la Aduana de Vietnam, en los primeros cuatro meses de 2026 las exportaciones vietnamitas de computadoras, productos electrónicos y componentes hacia Tailandia superaron los mil millones de dólares, con un aumento del 29,2%, convirtiéndose en el principal grupo de exportación de Vietnam hacia este mercado.



Además, los productos de la industria manufacturera vietnamita están dejando huella en Tailandia, como en el caso de los autobuses de Kim Long Motor producidos en el Parque Económico Chan May – Lang Co (ciudad de Hue), que ya han comenzado a distribuirse en el mercado tailandés. Este hecho refleja cómo la relación económica bilateral está evolucionando desde el comercio hacia una mayor integración en las cadenas de valor globales.



Tailandia es el mayor socio comercial de Vietnam en la ASEAN. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 22,1 mil millones de dólares, un incremento del 9% respecto a 2024. Hasta abril de 2026, Tailandia contaba con cerca de 800 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado de 15,4 mil millones de dólares, situándose como el octavo mayor inversor en el país.



La inversión tailandesa se está expandiendo hacia sectores estratégicos como energías renovables, petroquímica e industria verde. La embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya, destacó que esta tendencia refleja la confianza de las empresas tailandesas en el entorno de inversión y las políticas de desarrollo de Vietnam.



Actualmente, la cooperación bilateral avanza bajo la estrategia de las “Tres conexiones”: conexión de cadenas de suministro, conexión entre empresas y localidades, y conexión de estrategias de desarrollo sostenible. Ambas partes también impulsan la cooperación en sectores de alta tecnología como semiconductores, transformación digital, economía verde, energías renovables e innovación.



Junto con la economía, la cooperación cultural, educativa, turística y los intercambios entre pueblos siguen fortaleciéndose. Ambos países cuentan con unas 20 pares de localidades hermanadas, mientras que la comunidad vietnamita en Tailandia y los sitios históricos vinculados al Presidente Ho Chi Minh en territorio tailandés siguen siendo importantes puentes de amistad.



La visita oficial a Tailandia del secretario general y presidente To Lam es la primera a un país de la ASEAN en su nuevo cargo, y se produce tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, en el contexto del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1976-2026).



Según el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong, esta elevación refleja un alto nivel de confianza política y la determinación de profundizar una cooperación más sustancial y efectiva.



Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, calificó la visita como un hito clave en las relaciones bilaterales, que abre un nuevo capítulo de cooperación.



Subrayó además que Vietnam y Tailandia deben convertirse en motores de la integración regional, fortaleciendo la resiliencia y el desarrollo sostenible de la ASEAN.



Las relaciones Vietnam–Tailandia continúan avanzando hacia un modelo más práctico y sostenible, aportando beneficios directos a sus pueblos y contribuyendo a la construcción de una ASEAN unida, pacífica, resiliente y de desarrollo inclusivo./.

VNA