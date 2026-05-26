Política

Vietnam y EE. UU. refuerzan la cooperación parlamentaria

Vietnam y Estados Unidos refuerzan su cooperación parlamentaria y estratégica durante una visita de congresistas estadounidenses

En la recepción. Fuente: daibieunhandan.vn
En la recepción. Fuente: daibieunhandan.vn

Hanoi (VNA) – El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Doan Anh, recibió hoy aquí a una delegación de legisladores estadounidenses encabezada por el congresista Michael Baumgartner, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una visita orientada a fortalecer los vínculos parlamentarios y abordar temas regionales y globales de interés común.

Durante el encuentro, Nguyen Doan Anh destacó que esta es la primera visita a Vietnam de miembros del Congreso estadounidense en 2026 y subrayó que la participación de legisladores tanto del Partido Demócrata como del Republicano refleja la importancia que el Congreso de Estados Unidos concede a Vietnam y a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El funcionario vietnamita valoró positivamente el mantenimiento eficaz de los mecanismos de intercambio entre las dos legislaturas, sus comisiones especializadas y órganos de apoyo. También destacó los programas de cooperación impulsados por el Congreso estadounidense para la Asamblea Nacional vietnamita, incluido el programa de intercambio gestionado desde 2022 por la Oficina de Liderazgo Internacional del Congreso de Estados Unidos.

Al informar a la delegación sobre la situación actual de Vietnam, el vicepresidente de la Asamblea Nacional señaló que 2026 representa un año clave para el país, ya que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam definió orientaciones estratégicas y objetivos de desarrollo a largo plazo para una nueva etapa.

Añadió que Vietnam completó con éxito las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. Indicó además que la Asamblea Nacional vietnamita está estableciendo grupos parlamentarios de amistad con distintos países, incluido Estados Unidos.

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En la recepción. Fuente: daibieunhandan.vn



Nguyen Doan Anh reafirmó que Vietnam considera siempre a Estados Unidos uno de sus socios estratégicos más importantes y propuso profundizar la cooperación sustantiva en el marco de la Asociación Estratégica Integral. Entre las prioridades mencionó el impulso de los intercambios de alto nivel y entre comités especializados, el fortalecimiento de unas relaciones económicas y comerciales estables, equilibradas y sostenibles, así como el pronto reconocimiento por parte de Washington del estatus de economía de mercado para Vietnam.

Asimismo, abogó por ampliar la colaboración en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energía y minerales estratégicos, además de continuar la cooperación para superar las secuelas de la guerra y buscar a militares desaparecidos.

Expresó también su deseo de que Estados Unidos siga desempeñando un papel activo y responsable en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo en Asia-Pacífico, incluido el mantenimiento de la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, los legisladores estadounidenses manifestaron su satisfacción por regresar a Vietnam en un momento en que las relaciones bilaterales continúan fortaleciéndose tras la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral.

Subrayaron la importancia de mantener e intensificar los intercambios de delegaciones, especialmente entre ambas legislaturas, los comités especializados, los grupos parlamentarios de amistad, los jóvenes legisladores y los organismos de asesoramiento y apoyo.

También coincidieron en que un diálogo legislativo regular, franco y constructivo resulta fundamental para fortalecer la confianza mutua, gestionar adecuadamente las diferencias y contribuir al desarrollo estable y duradero de las relaciones bilaterales.

La delegación estadounidense reafirmó además su disposición a continuar cooperando con la Asamblea Nacional vietnamita y a recibir futuras delegaciones del órgano legislativo del país asiático.

En cuanto a áreas concretas de cooperación, los congresistas estadounidenses destacaron que los vínculos económicos y comerciales siguen siendo uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral. Reconocieron igualmente los esfuerzos de ambas partes para avanzar en las negociaciones sobre asuntos comerciales, incluidos los aranceles, sobre una base equilibrada y en consonancia con la Asociación Estratégica Integral.

Respecto a los temas regionales e internacionales de interés común, como la seguridad marítima y aérea y el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Mar del Este, reiteraron su apoyo a la solución pacífica de controversias conforme al derecho internacional y expresaron su voluntad de seguir coordinándose con Vietnam en foros regionales y globales./.

VNA
#Estados Unidos #Congreso de Estados Unidos #diplomacia parlamentaria
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