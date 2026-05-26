Vietnam y UE buscan reforzar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación

Hanoi (VNA) – La elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, durante la visita del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a Vietnam en enero pasado, ha abierto nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en ciencia, tecnología e innovación, afirmó el viceprimer ministro Ho Quoc Dung al recibir hoy a la comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.



El viceprimer ministro dio la bienvenida a Zaharieva y a la delegación de la Unión Europea (UE) en un contexto en el que las relaciones entre Vietnam y la UE continúan avanzando de manera positiva, amplia y dinámica en diversos ámbitos.



Asimismo, valoró altamente los preparativos realizados por la UE y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam para la firma de una Carta de Intenciones destinada a fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Consideró que este documento constituye un paso importante para concretar los compromisos bilaterales y crear una base sólida que impulse la conexión entre la comunidad científica, las empresas y el ecosistema de innovación vietnamita con los grandes programas de cooperación de la UE.



Tras destacar los importantes avances alcanzados en más de 35 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y la UE, el viceprimer ministro señaló que el bloque europeo es actualmente uno de los socios más relevantes del país, al ocupar el cuarto lugar entre sus socios comerciales y el quinto entre sus inversores extranjeros. A su vez, Vietnam se mantiene como el principal socio comercial de la UE dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Ambas partes han sostenido mecanismos de diálogo eficaces, así como frecuentes intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, contribuyendo a fortalecer la confianza política y ampliar la cooperación sustancial en múltiples sectores.



Ho Quoc Dung destacó además el gran potencial complementario existente entre Vietnam y la UE para impulsar un desarrollo conjunto, especialmente en un momento en que Vietnam se consolida como una de las economías más dinámicas de la región y del mundo, gracias a una fuerza laboral joven, altamente cualificada y a un ecosistema de innovación en expansión. Reafirmó también que Vietnam concede gran importancia al papel de la UE como uno de los principales polos mundiales en ciencia, tecnología e innovación, pionera en áreas como la transformación digital, la inteligencia artificial, la economía verde y circular, las energías renovables y el desarrollo sostenible.



Por su parte, Zaharieva destacó el enorme potencial de cooperación entre ambas partes en investigación e innovación. Subrayó que la UE es actualmente uno de los mayores centros mundiales de inversión en investigación y desarrollo, con numerosos programas de gran escala destinados a promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Añadió que el bloque europeo prevé incrementar significativamente sus inversiones en este ámbito en los próximos años.



Según Zaharieva, la firma de la Carta de Intenciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam permitirá ampliar la participación de instituciones de investigación, universidades y empresas vietnamitas en Horizonte Europa, el principal programa de investigación e innovación de la UE.



Asimismo, expresó su confianza en que la creciente presencia de empresas europeas en Vietnam contribuirá a acelerar la transferencia de tecnologías avanzadas, apoyar el desarrollo de infraestructuras y fortalecer la capacidad innovadora del país./.

VNA