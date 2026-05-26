Política

Vietnam reafirma la importancia de sus vínculos con países amigos tradicionales de África

Vietnam reforzó su cooperación con Argelia y Namibia en energía, comercio, agricultura y desarrollo sostenible.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante la cita (Fuente: Cancillería de Vietnam)
El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante la cita (Fuente: Cancillería de Vietnam)

Hanoi (VNA) – Vietnam concede gran importancia a las relaciones con sus países amigos tradicionales en África, entre ellos Argelia y Namibia, afirmó hoy el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante conversaciones telefónicas sostenidas por separado con sus homólogos de ambas naciones africanas.

En sus diálogos con el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, y con la ministra de Relaciones Internacionales y Comercio de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi, el canciller vietnamita abordó medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral.

Los ministros de Argelia y Namibia felicitaron a Le Hoai Trung por su ratificación por parte de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura para continuar al frente de la diplomacia vietnamita.

En conversación con Ahmed Attaf, Le Hoai Trung transmitió, en nombre del Gobierno y del pueblo vietnamitas, sus mejores deseos al pueblo argelino con motivo de la festividad musulmana Eid al-Adha. Destacó que, pese a la distancia geográfica, Vietnam y Argelia mantienen una estrecha relación cimentada en similitudes históricas y en aspiraciones comunes de paz, independencia nacional y prosperidad.

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Captura de pantalla de la llamada telefónica. Foto: Cancillería de Vietnam



El dirigente vietnamita reiteró que, en el proceso de desarrollo nacional, Vietnam ha otorgado siempre especial relevancia a sus relaciones con los países africanos amigos tradicionales, y expresó el deseo de impulsar con Argelia una cooperación más sustancial y eficaz en todos los ámbitos.

Ambas partes celebraron el positivo desarrollo de los vínculos bilaterales, especialmente desde la elevación de la relación al nivel de Asociación Estratégica en noviembre de 2025. Asimismo, acordaron coordinar estrechamente la organización de futuros intercambios de alto nivel y aplicar de manera efectiva los contenidos de cooperación en el marco de dicha asociación.

En materia de inversión y energía, Le Hoai Trung propuso acelerar la implementación de los acuerdos de cooperación entre la Corporación de Exploración y Producción Petrolera de Vietnam (PVEP) y la compañía estatal argelina Sonatrach, al tiempo que solicitó a Argelia continuar facilitando las operaciones de PVEP en ese país.

Respecto a la cooperación agrícola, ambos ministros valoraron positivamente las acciones concretas emprendidas por los organismos competentes para materializar los compromisos de los líderes de ambos países. También coincidieron en promover la visita a Vietnam del ministro argelino de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca en 2026, con el objetivo de generar avances significativos en este sector.

Por su parte, Ahmed Attaf reafirmó que, sobre la base de los históricos lazos de amistad entre ambos pueblos, Argelia impulsará la cooperación con Vietnam en áreas como inversión, energía, agricultura, cultura e intercambio entre pueblos. También expresó su satisfacción por los resultados obtenidos mediante recientes visitas de delegaciones y reiteró el respaldo de Argelia a Vietnam tanto en el plano bilateral como en los foros multilaterales.

Durante la conversación con la ministra namibia Selma Ashipala-Musavyi, Le Hoai Trung evocó la histórica solidaridad entre ambos pueblos, cimentada en las relaciones entre la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO) y el Partido Comunista de Vietnam.

El canciller vietnamita propuso fortalecer aún más la confianza política mediante el intercambio de delegaciones y contactos a todos los niveles. Subrayó además las similitudes geográficas y de visión sobre el desarrollo entre los dos países, y sugirió coordinar mecanismos y medidas adecuadas para ampliar la cooperación en áreas con gran potencial, como economía, comercio e inversión.

Asimismo, pidió a Namibia apoyar a Vietnam en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Aduanera de África Austral (SACU).

A su vez, Selma Ashipala-Musavyi manifestó su satisfacción por mantener su primera conversación telefónica con Le Hoai Trung y afirmó que Namibia concede gran importancia a su tradicional amistad con Vietnam. También elogió los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam y expresó el interés de su país en impulsar los intercambios para incrementar el comercio bilateral y reforzar la cooperación en agricultura, pesca, logística y manufactura.

En ambas conversaciones, Le Hoai Trung y sus homólogos intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional. El ministro vietnamita destacó que, en un contexto mundial marcado por múltiples transformaciones, Vietnam y sus socios tradicionales como Argelia y Namibia deben intensificar el intercambio de puntos de vista sobre asuntos internacionales de interés común, fortalecer la coordinación en temas oceánicos, desarrollo sostenible y conservación de ecosistemas marinos, y continuar apoyándose mutuamente en foros multilaterales y regionales, especialmente en las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Movimiento de Países No Alineados./.

VNA
#Argelia #Namibia #África
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