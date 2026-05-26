Política

Máximo dirigente de Vietnam pide reforzar reformas institucionales

El líder To Lam instó a fortalecer la reforma institucional, la descentralización y la transformación digital en la Asamblea Nacional de Vietnam

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) — El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, jefe del Equipo de Inspección y Supervisión No. 10 del Buró Político y del Secretariado del PCV, presidió hoy una reunión para aprobar el proyecto de informe sobre los resultados de inspección y supervisión (segunda fase) del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la Asamblea Nacional.

En la cita, To Lam destacó que el informe ha sido elaborado de manera meticulosa, conforme a los requisitos del Buró Político y del Secretariado, y refleja de forma integral los resultados del liderazgo y la dirección del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la Asamblea Nacional.

Enfatizó que este órgano ha desempeñado plenamente su papel como núcleo de liderazgo político en la labor legislativa, de supervisión y en la toma de decisiones sobre asuntos fundamentales del país, coordinándose estrechamente con el Comité del Partido del Gobierno y otros organismos para abordar un gran volumen de trabajo, incluyendo tareas complejas, sin precedentes y con exigencias de gran urgencia.

En relación con la implementación del modelo de administración de tres niveles, la reorganización del aparato y la descentralización y delegación de competencias, el dirigente afirmó que se trata de una gran reforma institucional que, en términos generales, ha garantizado la continuidad y estabilidad del sistema político, sin interrupciones significativas en el funcionamiento del Estado ni impactos importantes sobre ciudadanos y empresas. Los documentos legales han sido emitidos de manera oportuna y el sistema institucional se ha mantenido estable, sin problemas sistémicos relevantes.

No obstante, el líder pidió continuar perfeccionando el marco institucional para asegurar su coherencia y sostenibilidad a largo plazo; superar la situación de disposiciones transitorias o de carácter coyuntural; y seguir de cerca la realidad en las bases, especialmente a nivel comunal tras la reorganización, con el fin de resolver oportunamente las dificultades relacionadas con el personal, la capacidad de los cuadros, las condiciones de trabajo y la asignación de competencias.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en la cita (Fuente: VNA)

Asimismo, subrayó que la descentralización debe ir acompañada del fortalecimiento de la capacidad de ejecución, la supervisión y la clara definición de responsabilidades, evitando situaciones en las que se transfieran competencias sin recursos ni capacidades suficientes para su implementación.

El dirigente valoró positivamente los esfuerzos del Comité del Partido de la Asamblea Nacional en la reorganización del aparato institucional y pidió continuar revisando funciones, tareas y puestos de trabajo, impulsando la transformación digital y la reforma de los procedimientos de trabajo, así como la construcción de un cuerpo de funcionarios altamente cualificado y profesional.

En cuanto al objetivo de crecimiento económico de dos dígitos conforme al espíritu del XIV Congreso Nacional y la Conclusión 18 del Comité Central del Partido, To Lam señaló que se trata de una meta extremadamente exigente y sin precedentes. Reafirmó que el sistema institucional constituye un recurso fundamental para el desarrollo, por lo que la labor legislativa debe seguir renovándose de manera profunda, pasando de una mentalidad de gestión a una de facilitación del desarrollo, creando un marco jurídico que promueva la innovación y libere los recursos productivos.

La Asamblea Nacional debe continuar eliminando los principales cuellos de botella institucionales y acelerar la revisión y enmienda de leyes en materia de inversión, tierras, finanzas, ciencia y tecnología, datos y transformación digital, al tiempo que refuerza la supervisión de su implementación para garantizar que las políticas se apliquen de manera efectiva, puntualizó.

Respecto a la implementación de la Resolución 57 del Buró Político sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, apreció los avances en la perfección del marco legal, incluyendo leyes fundamentales que crean condiciones para el desarrollo de la economía digital, la sociedad digital y los ciudadanos digitales. Asimismo, destacó la promoción de la iniciativa de alfabetización digital y la construcción de la “Asamblea Nacional digital” y la “legislación digital”.

En materia de cuadros, subrayó la necesidad de renovar profundamente los criterios de evaluación, garantizando un enfoque sustantivo, continuo y multidimensional, basado en resultados concretos, superando evaluaciones formales o igualitarias que reduzcan la motivación, y sustituyendo oportunamente a los funcionarios que no cumplan con los requisitos./.

VNA
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